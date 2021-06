OPEC+ handhaaft afspraken Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) OPEC en zijn bondgenoten hebben dinsdag afgesproken om de huidige afspraken te handhaven, waarbij de productie in een geleidelijk tempo wordt verhoogd. Dit bleek na afloop van de vergadering van OPEC+. Onder de huidige afspraken wordt de productie in een geleidelijk tempo opgevoerd naar uiteindelijk een extra 2 miljoen vaten per dag. Het tempo wordt bepaald door de marktomstandigheden, aldus OPEC+, dat zich verder tevreden toonde over het naleven van de afspraken door de leden. Het besluit betekent dat de dagelijkse olieproductie van de deelnemende landen deze maand met 350.000 vaten per dag wordt opgevoerd en in juni met 441.000 vaten per dag. Het besluit van OPEC+ werd alom verwacht. Spannender was volgens energie-econoom Hans van Cleef van ABN AMRO dan ook of het oliekartel en zijn bondgenoten iets zouden zeggen over een eventuele terugkeer van Iran naar de oliemarkt. Dat gebeurde niet. Volgens Van Cleef is dat de komende maanden "de grootste onzekere factor, met mogelijk grote gevolgen voor OPEC+ en de olieprijs." De prijs voor een vat West Texas Intermediate noteerde dinsdag na het besluit 2,5 procent hoger op 68,54 dollar. Op 1 juli komt OPEC+ weer opnieuw bijeen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

