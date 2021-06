Dekkingsgraad pensioenfondsen maakt pas op de plaats Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in mei gestabiliseerd. Dit bleek dinsdag uit cijfers van pensioenadviseur Aon. De indicatieve gemiddelde dekkingsgraad stabiliseerde op 109 procent. De rente bleef in mei nagenoeg stabiel en ook in de beleggingsportefeuille veranderde er weinig, aldus Aon. "Na de vlucht van de dekkingsgraden in het eerste deel van dit jaar, lijken deze nu te stabiliseren." De indicatieve beleidsdekkingsgraad, gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden, is gestegen naar 100 procent. Deze dekkingsgraad ligt boven het aangepaste tijdelijke wettelijk vereiste minimum van 90 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

