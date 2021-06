Moderna vraagt vergunning voor coronavaccin in VS aan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Moderna is vandaag gestart met de lopende aanvraag voor de goedkeuring door de U.S. Food and Drug Administration voor zijn mRNA COVID-19 vaccin voor mensen vanaf 18 jaar. Dit maakte het Amerikaanse biotechbedrijf dinsdag bekend. De aanvraag betreft een Biologics License Application. Momenteel is het coronavaccin van Moderna al beschikbaar in de VS, maar onder een noodvergunning, die op 18 december vorig jaar werd verleend. Zodra er data uit het lopende Fase 3 onderzoek bekend zijn, zullen die worden gedeeld met de FDA, aldus Moderna. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

