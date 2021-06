Beursblik: Shell en memestocks gewild

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers leefden in de maand mei een beetje tussen hoop en vrees, met gunstige berichten over het terugdringen van het coronavirus, maar tegelijk ook een duidelijk aanwezige inflatieangst. Dit stelde online broker BinckBank dinsdag in zijn maandoverzicht.

De AEX en veel andere markten kwamen daardoor per saldo nauwelijks van hun plaats de afgelopen maand.

Beleggers kozen volgens Binck meer voor vaste waarden, met Royal Dutch Shell en ING aan kop in Nederland en in de VS prominente plekken voor techreuzen Tesla en Apple.

Sowieso blijft tech favoriet, aldus Binck.

"Niet alleen zichtbaar via flinke handel in fondsen als ASML, Besi en NIO, maar ook bij de transacties in beleggingsfondsen en ETF’s."

Ook crypto-trackers en beursnieuweling Coinbase waren in mei in trek.

Coinbase stond in de top vijf van meeste transacties in de VS, een lijst die werd aangevoerd door NIO. Plug Power en Tesla maakten de top drie compleet.

In Europa waren aandelen als die van Air France-KLM en AB InBev in trek.

Veel aandacht memestocks

Onlinebroker Lynx wees op de aandacht die zogeheten memestocks, of hypeaandelen als AMC Entertainment en GameStop in mei kregen, met name richting het eind van de maand. AMC steeg op maandbasis zelfs zo'n 170 procent in waarde en stond bij BinckBank zelfs in de top vier van meeste transacties in de VS.

Verder waren bij Lynx ook Tesla en Shell in trek, net als ArcelorMittal.