ArcelorMittal aast op fabrieken Sanjeev Gupta - media

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ArcelorMittal heeft zijn oog laten vallen op de Franse fabrieken van staaltycoon Sanjeev Gupta. Dit schreef de Financial Times dinsdag. Maar volgens de bronnen van de krant is ArcelorMittal niet de enige jager. Ook het Duitse Saarstahl en Italiaanse Beltrame Group hebben interesse in de fabrieken in Ascoval en Hayange. Volgens de Financial Times moet Gupta de fabrieken wel verkopen, nadat een herfinanciering is mislukt. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

