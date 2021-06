Bank of America: ASML en ASMI groeiparels komende jaren Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) ASML blijft in de Europese halfgeleidersector de favoriet van Bank of America, maar ook de toekomstperspectieven van ASM International zijn bijzonder goed. Dit schreef de Amerikaanse bank dinsdagmiddag in een sectorrapport. De analisten van de Amerikaanse bank voorzien voor dit jaar en volgend meer groei voor de sector als geheel. De ramingen gingen van 73 en 78 miljard dollar naar ruim 79 en 90,5 miljard dollar. Volgens de bank zullen ASML en ASMI beide harder groeien dan de markt. Daarbij profiteert ASML van zijn nieuwe technologie EUV en het bestaande DUV, en ASMI van ALD en epitaxy. De animo van klanten voor deze technologieën groeit volgens de analisten, nu chips steeds geavanceerder worden. Taxaties van Bank of America wijzen voor ASML op een samengestelde jaarlijkse groei van 18 procent tussen 2020 en 2023 en voor ASMI zelfs op 20 procent. De investeringen in de sector stijgen volgens de Amerikaanse bank in deze periode met 16 procent. Bank of America heeft een koopadvies op zowel ASML als ASMI, met koersdoelen van respectievelijk 683 en 325 euro. Overigens denkt de bank ook dat Infineon en STMicroelectronics koopwaardig zijn na hun recente koersdalingen. De aandelen ASML en ASMI noteerden dinsdagmiddag beide 2 procent hoger in een volledig groene AEX die zelf een nieuw intraday record bereikte. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

