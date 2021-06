Futures voorspellen hogere opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures voorspellen dinsdag een hogere opening voor Wall Street. Rond lunchtijd noteerde de future op de S&P 500 0,4 procent hoger en gingen ook de Dow Jones index en de Nasdaq een hogere opening tegemoet.



Vrijdag sloot Wall Street licht hoger, hoewel beleggers terughoudend waren richting het lange Memorial Day weekend. Belangrijk waren de PCE-inflatiecijfers, omdat de Federal Reserve deze als graadmeter ziet voor hun monetaire beleid. De kernindex kwam in april uit op 3,1 procent.



"Ondanks de zorgen over de inflatie zijn risicovolle activa nog steeds in trek bij beleggers", volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.



Hij wees ook op het feit dat de markt wacht op een nieuwe katalysator waarmee de toon kan worden gezet op de financiële markten.



Mogelijk zijn dat de Amerikaanse banenrapporten die later deze week verschijnen, aldus Aslam, waarvan het officiële rapport op vrijdag de belangrijkste. Er wordt een banengroei van meer dan 600.000 stuks verwacht.



"Dat kan beleggers helpen om het zwakke rapport van vorige maand te vergeten", aldus Aslam.



Dinsdag kunnen beleggers in New York zich richten op inkoopmanagersindexen voor de Amerikaanse industrie in de maand mei. Europese en Aziatische inkoopdata waren dinsdagochtend positief.



De euro/dollar noteerde rond lunchtijd op 1,2228.



De WTI-olieprijs steeg dinsdag bijna 2 procent en handelde boven de 68 dollar. Later vandaag komt de OPEC+ bijeen om te praten over de huidige productie-afspraken.



Energie-econoom Hans van Cleef van ABN AMRO verwacht dat de afspraken worden bevestigd en de OPEC en diens bondgenoten zullen vasthouden aan de geplande productieverhogingen voor juni en juli.



Interessant wordt verder of OPEC+ al iets los zal laten over hoe zij aankijken tegen een eventuele terugkeer van Iran als olie-exporteur, volgens Van Cleef.



Bedrijfsnieuws



Memestock of hype-aandeel AMC Entertainment noteerde dinsdag voorbeurs 9 procent hoger, na een winst van 116 procent afgelopen week. De bioscoopketen verkoopt 8,5 miljoen aandelen aan Mudrick Capital. De opbrengst van 230,5 miljoen dollar gebruikt het bedrijf om te investeren in zijn bioscopen.



Aandelen Cloudera stegen in de elektronische handel voorbeurs 23 procent naar 15,82 dollar. Het softwarebedrijf wordt overgenomen voor private equity bedrijven Clayton Dubilier & Rice en KKR voor 16 dollar per aandeel. Dat is een premie van ruim 24 procent ten opzichte van de slotkoers vrijdag.



Slotstanden vrijdag



De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag licht hoger geëindigd. De S&P 500 steeg 0,1 procent tot 4.204,11 punten, de Nasdaq won 0,1 procent bij een slot van 13.748,74 punten en de Dow Jones index eindigde 0,2 procent hoger op 34.529,45 punten.

ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.