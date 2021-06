Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag hoger, nadat tal van inkoopmanagersindices een positief beeld gaven van de ontwikkelingen in de verschillende mondiale industrieën. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een winst van 1,2 procent op 451,30 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 1,5 procent naar 15.642,60 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,8 procent met een stand van 6.498,26 punten. De Britse FTSE steeg dinsdag 1,3 procent naar 7.110,07 punten. De inkoopmanagersindices voor de industrieën in Azië en Europa waren over het geheel genomen goed, met voor de eurozone een index van 63,1. De werkloosheid van Duitsland liep in mei procentueel in de pas met die van april en noteerde nog altijd 6,0 procent, maar daalde in aantal met 15.000. De werkloosheid van de eurozone daalde in april licht van 8,1 procent naar 8,0 procent. De inflatie van de muntunie kwam in mei uit op 2,0 procent, maar zonder de effecten van energie- en voedselprijzen kwam deze niet verder dan 0,9 procent. Later vandaag volgen in de Verenigde Staten nog twee inkoopmanagersindices voor de industrie over mei en de bouwuitgaven over april. Sprekers zijn vandaag Fed-bestuurders Randal Quarles, vice-voorzitter, en Lael Brainard. Olie noteerde dinsdag hoger. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 2,7 procent in het groen op 68,14 dollar, terwijl voor een augustus-future Brent 70,75 dollar werd betaald, een stijging van 2,0 procent. De euro/dollar noteerde op 1,2231. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,2235 en maandag rond 22.00 stond er een stand van 1,2227 op de borden.



Bedrijfsnieuws Nokia en Daimler zijn een licentie overeengekomen voor het gebruik van patenten van het Finse bedrijf door de Duitse automaker. Dit maakte Nokia dinsdag bekend zonder financiële details vrij te geven. De koers van het aandeel Daimler noteerde 2,9 procent, van Nokia 0,3 procent boven de vorige slotnotering. EssilorLuxottica is bezig om ongeveer 350 winkels af te stoten om zo goedkeuring te krijgen van de toezichthouder voor de overname van het Nederlandse GrandVision. Dit meldde persbureau Bloomberg maandagavond op basis van bronnen. De koers van het aandeel noteerde 0,8 procent hoger, van GrandVision 0,9 procent hoger. Zumtobel heeft over het afgelopen boekjaar, dat eindigde op 30 april, het resultaat zien stijgen, ondanks een omzetdaling, dankzij een fiscaal voordeel. De koers van het aandeel noteerde 4,3 procent hoger. EQT heeft een bod van 1,8 miljard euro gedaan op de onderzeekabeldivisie van Telefonica. Dit schreef de Spaanse nieuwswebsite El Confidencial dinsdag op basis van niet bij naam genoemde bronnen. De koers van het aandeel noteerde 0,1 procent lager . Op de belangrijkste beursvloeren in Europa zat de stemming er zodanig goed in dat er vrijwel geen enkele aandelenkoers onder het slot van maandag noteerde. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,5 procent in het groen. De Amerikaanse beurs was maandag gesloten in verband met Memorial Day. Vrijdag sloot Wall Street licht hoger richting het lange weekend. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

