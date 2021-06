Valuta: euro weert zich kranig

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag na een uitstapje onder de 1,22 dollar weer ruim boven dat niveau in aansluiting op bemoedigende inkoopmanagersindices uit het eurogebied en in afwachting van nogal wat optredens van bestuurders van de Federal Reserve en Amerikaanse banendata deze week.

"De euro lijkt dinsdag op eigen kracht boven de 1,22 dollar te zijn gekomen nu de macro-economische data uit de eurozone een positieve ontwikkeling in de industrieën lieten zien", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Deze week zal blijken in hoeverre de Fed zijn huidige monetaire beleid kan blijven verdedigen. Vandaag spreekt alvast een tweetal prominente Fed-bestuurders, later deze week volgen nog tal van andere sprekers uit die hoek, waaronder aanstaande vrijdag ook voorzitter Jerome Powell. Uiteraard gaat veel aandacht uit naar de Amerikaanse banendata over mei, met daarbij de vraag of de tegenvaller over april eenmalig was", aldus Van der Meer.

Van der Meer wees in dit verband op toespraken van Fed-bestuurders Randal Quarles, vice-voorzitter, en Lael Brainard later vandaag.

Van der Meer verwacht dat iedere zinspeling op verkrapping koren op de molen van de dollar zal zijn. "Dat geldt ook voor het Britse pond. Wij gaan er vanuit dat de kant bestaat dat de Bank of England eerder dan de Fed de rente verhoogt en dat zal de euro onder de 0,86 Britse pond brengen", aldus de valutahandelaar van Ebury dinsdag.

De centrale bank van Australië liet vandaag in zijn monetaire beleidsmededeling vandaag een vrijwel ongewijzigde visie horen ten opzichte van een maand eerder.

In inkoopmanagersindices voor de industrieën in Azië en Europa waren over het geheel genomen goed, met voor de eurozone een index van 63,1.

De werkloosheid van Duitsland liep in mei procentueel in de pas met die van april en noteerde nog altijd 6,0 procent, maar daalde in aantal met 15.000.

De werkloosheid van de eurozone daalde in april licht van 8,1 procent naar 8,0 procent.

De inflatie van de muntunie kwam in mei uit op 2,0 procent, maar zonder de effecten van energie- en voedselprijzen kwam deze niet verder dan 0,9 procent.

Later vandaag volgen in de Verenigde Staten nog twee inkoopmanagersindices voor de industrie over mei en de bouwuitgaven over april.

De euro noteerde dinsdag 0,1 procent hoger op 1,2237 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent hoger op 0,8626 Britse pond. Het Britse pond daalde dinsdag 0,2 procent en noteerde op 1,4187 dollar. De dollar noteerde 0,1 procent hoger op 6,3783 Chinese yuan. De dollar noteerde vandaag stabiel op 109,57 yen. De Australische dollar leek eerder op de dag iets aan de kracht te winnen, maar noteerde inmiddels weer gelijk te opzichte van de Amerikaanse dollar op 0,7737 Australische dollar.