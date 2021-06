Beursblik: Kepler Cheuvreux zet Aperam op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN) Kepler Cheuvreux heeft het advies voor Aperam verhoogd van Houden naar Kopen, terwijl het koersdoel ook aanzienlijk opwaarts bijgesteld werd, van 39,00 naar 55,00 euro. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport. Analist Rochus Brauneiser werd duidelijk positiever over de marges in de roestvast staalsector. Verder zal Aperam volgens de analist ook profiteren van stijgende prijzen Brazilië. Brauneiser verhoogde zijn taxaties voor de EBITDA in 2021 en de daaropvolgende twee jaar met 24 tot 55 procent, ook om het recent overgenomen ELG in zijn model op te nemen. Die overname noemt de analist "een goede zet". Voor 2021 rekent Kepler Cheuvreux op een aangepaste EBITDA van 666 miljoen euro, wat een jaar later 629 miljoen euro zal zijn en in 2023 605 miljoen euro. De omzet stijgt van 4,6 miljard euro dit jaar naar 5,5 miljard euro in 2023, denkt Brauneiser. Aperam zal de komende jaren ook meer roestvast staal verschepen, volgens de analist. Dit jaar zal de EBITDA per ton stijgen van 175 naar 342 euro, om vervolgens in 2022 "te normaliseren" op 320 euro per ton. Het aandeel Aperam steeg dinsdagochtend met liefst 5,5 procent naar 48,12 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

