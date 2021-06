Industrie eurozone wint nog iets meer aan groei

(ABM FN-Dow Jones) De industrie in de eurozone is in mei in een iets hoger tempo gestegen. Dit bleek dinsdag uit definitieve cijfers van Markit Economics.



De index voor de industrie steeg van 62,9 in april naar 63,1 in mei. Een voorlopige meting wees voor mei op 62,8.

"De economie van de eurozone blijft groeien in een tempo dat in bijna 24 jaar niet meer is gezien", zei econoom Chris Williamson van Markit in een toelichting. Dit wijst op een sterk economisch herstel in het tweede kwartaal, meent econoom.

Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent.