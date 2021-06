BUX benoemt nieuwe CFO Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Bux

(ABM FN-Dow Jones) BUX is van plan Mark Lamers aan te stellen als nieuwe financieel directeur. Dit maakte de neobroker dinsdagochtend bekend. Lamers was voorheen Managing Director Financial Institutions Group Advisory bij ABN AMRO. Daarnaast wordt Erin Stewart benoemd tot Head of People & Culture. Stewart komt van online veilinghuis Catawiki, waar zij Vice President of People was. Egbert Pronk, CFO sinds de oprichting van BUX, zal het stokje overdragen aan Lamers en zelf de rol van Chief Risk Officer op zich nemen. De benoeming van de nieuwe CFO is nog onder voorbehoud van goedkeuring door de AFM en DNB. Recent werd al bekend dat oprichter en CEO Nick Bortot zijn functie zal overdragen aan Yorick Naeff, die operationeel directeur was. Bortot wordt lid van de raad van bestuur. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

