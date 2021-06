Nederlandse industrie groeit in recordtempo Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De inkoopmanagersindex voor de Nederlandse industrie is in mei op een nieuw record uitgekomen. Dit maakten Nevi en Markit dinsdag bekend. De inkoopmanagersindex steeg van 67,2 in april naar 69,4 in mei. "De industriële productie blijft groeien, ondanks de historisch lange levertijden en tekorten aan uiteenlopende materialen", reageerde Albert Jan Swart, sectoreconoom industrie bij ABN AMRO. "De productie van auto’s wordt al maandenlang geremd door een tekort aan chips, waardoor veel consumenten maanden op een nieuwe auto moeten wachten. Hoewel het tekort aan chips vermoedelijk na de zomer wat afneemt, verwacht ABN AMRO dat sommige ondernemingen tot het einde van het jaar last blijven houden van een gebrek aan chips, met name in de auto-industrie. Toch denken we dat de industrie al met al gestaag blijft groeien. Veel ondernemingen zijn extra personeel aan het aannemen, een duidelijk teken van vertrouwen in de langere termijn." ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

