Centrale bank van Australie handhaaft monetair beleid

(ABM FN-Dow Jones) De centrale bank van Australië heeft opnieuw het monetaire beleid ongewijzigd gelaten. Dit bleek dinsdag uit het laatste rentebesluit van de Reserve Bank of Australia.

Het rentebeleid blijft nog altijd gehandhaafd zolang de inflatie niet duurzaam tussen de 2 en 3 procent noteert, een niveau dat de bank afhankelijk ziet van de loonontwikkelingen. De RBA verwacht dat dit niet eerder dan in 2024 het geval zal zijn.

Voor het einde van dit jaar gaat de bank nog altijd uit van een inflatiepeil van 1,5 procent. De gewenste 2 procent wordt door de RBA dinsdag halverwege 2023 verwacht. In juni van dit jaar wordt een korte stijging naar 3 procent verwacht door een tijdelijk effect van teruggedraaide prijsmaatregelen die werden genomen om de pandemie het hoofd te bieden.

De RBA stelde ook deze dinsdag dat de wereldhandel zich van de pandemie herstelt en gaf aan dat de vooruitzichten voor dit jaar en volgend jaar goed zijn. Het herstel blijft volgens het beleidsorgaan wel onevenwichtig.

De wereldgoederenhandel heeft volgens de bank het herstel opgepakt, terwijl grondstofprijzen over het geheel genomen momenteel hoger liggen dan aan het begin van het jaar, een vrijwel identieke waarneming die de bank bij het vorige rentebesluit ook al bijsloot.

De economie van Australië heeft zich volgens de RBA sterker hersteld dan verwacht en vermoedelijk houdt deze trend aan. De bank gaat nog altijd uit van een groei van 4,75 procent voor dit jaar en 3,5 procent in 2022.

Met name op de arbeidsmarkt is het herstel volgens het beleidsorgaan nog beter zichtbaar, gezien de daling van de werkloosheid naar 5,5 procent in april. In februari van dit jaar noteerde de werkloosheid nog op 5,8 procent, toen ook al een dalende trend zichtbaar was. Het aantal mensen met een baan overstijgt inmiddels het niveau van voor de pandemie-uitbraak. De prognose voor het eind van dit jaar ligt nu nog op een werkloosheid van 5 procent.

De huizenmarkt groeit nog altijd sterk met prijsstijging over de volle breedte. Ook de hypotheekafgifte steeg, met name in het starterssegment.

De RBA zal in juli bekijken of het de lopende obligatie-inkoop een vervolg geeft. Op 30 juni van dit jaar loopt het zogeheten Term Funding Facility af en de bank overweegt geen verlenging van deze voorziening. Tot nog is 134 miljard Australische dollar opgenomen, waarmee nog eens 75 miljard resteert als kredietfaciliteit.

De Australische dollar steeg dinsdag 0,1 procent naar 0,7743 Amerikaanse dollar.