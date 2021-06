Essilor desinvesteert voor goedkeuring overname GrandVision - media

(ABM FN-Dow Jones) EssilorLuxottica is bezig om ongeveer 350 winkels af te stoten om zo goedkeuring te krijgen van de toezichthouder voor de overname van het Nederlandse Grandvision. Dit meldde persbureau Bloomberg maandagavond op basis van bronnen.

In maart gaf de Europese Unie onder voorwaarden groen licht voor de overname van GrandVision door 's werelds grootste brillenfabrikant. Brussel wil dat in België de 35 winkels van GrandOptical worden verkocht zonder merknaam, in Italië in totaal 174 winkels worden afgestoten en in Nederland de 142 winkels van EyeWish inclusief de merknaam worden verkocht. Volgens Bloomberg realiseren de winkels die nu in de etalage staan een gezamenlijke omzet van circa 160 miljoen euro.

GrandVision is ondertussen nog wel verwikkeld in een arbitragezaak met EssilorLuxottica, dat het Nederlandse bedrijf wil overnemen voor ruim 7 miljard euro. Het Frans-Italiaanse bedrijf maakt zich zorgen over de gevolgen van de coronacrisis op de resultaten van GrandVision, dat grotendeels in handen is van het investeringsfonds HAL.

Sommige analisten denken dat EssilorLuxottica probeert de overnameprijs omlaag te krijgen.

GrandVision blijft de overname wel steunen. Deze zou voor 31 juli moeten zijn afgerond.