Europese beurzen terughoudend

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn maandag na een weinig spannende dag lager gesloten. De Stoxx Europe 600 index sloot 0,5 procent lager op 446,76 punten nadat vrijdag nog een recordstand werd bereikt, de Duitse DAX daalde 0,6 procent tot 15.421,13 punten en de de Franse CAC 40 daalde ook 0,6 procent tot 6.447,17 punten. De Britse FTSE 100 was maandag gesloten vanwege een bank holiday.

De volumes waren maandag laag, want ook op Wall Street wordt vandaag niet gehandeld vanwege Memorial Day, aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

Hoewel de koersen maandag wat terugliepen nadat de inflatie in Duitsland aantrok en zwakke macrocijfers verschenen uit China en Japan, bleek mei voor de Stoxx Europe 600 de vierde maand op rij waarin de index winst boekte. De index won afgelopen mei circa 2 procent. De S&P 500 moest het afgelopen maand doen met een meer bescheiden winst en de Nasdaq verloor zelfs terrein.

"Een teken dat Europese (waarde)aandelen het beter hebben gedaan dan Amerikaanse (groei)aandelen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

UBS Global Wealth Management verwacht dat het cyclische herstel zich zal doorzetten in de tweede helft van dit jaar en is vooral te spreken over largecap-waardeaandelen. "We verwachten dat het robuuste economische herstel vooral waardeaandelen in de kaart zal spelen ten koste van groeiwaarden", aldus CIO Mark Haefele van UBS. Haefele verwacht wel een toename in de volatiliteit, omdat de Federal Reserve de markt zal voorbereiden op de discussie over tapering.

Op macro-economisch vlak werd maandagochtend bekend dat de Chinese industrie in mei iets minder hard is gegroeid dan in april. De inkoopmanagersindex daalde fractioneel van 51,1 tot 51,0. De dienstensector in China trok wel verder aan in mei, met een indexstand van 55,2, tegen 54,9 in april.

In Japan daalde het consumentenvertrouwen in mei, net als een maand eerder. De index kwam uit op 34,1, van 34,7 in april en 36,1 in maart. Verder stegen de Duitse consumentenprijzen in mei meer dan verwacht. De inflatie kwam uit op 2,5 procent.

Ondertussen werd de OESO optimistischer over het herstel van de mondiale economie. De Parijse denktank voorspelt een groei van 5,8 procent in 2021, na een krimp van 3,5 procent in 2020. Dit zou de sterkste groei zijn sinds 1973. In maart rekende de Oeso op een groei van 5,6 procent. Voor 2022 rekent Oeso inmiddels op een groei van 4,4 procent, waar in maart 4,0 procent werd voorspeld.

Het optimisme verklaart de organisatie door de uitrol van coronavaccinaties en de stimulusmaatregelen van de Amerikaanse overheid.

Ook voor de eurozone rekent OESO op een sterkere groei dan het drie maanden geleden deed. De economie in de muntunie groeit dit jaar niet met 3,9 maar met 4,3 procent.

Over de oplopende inflatie maakt de OESO zich vooralsnog weinig zorgen. Dit is een tijdelijk fenomeen, aldus de denktank.

De euro/dollar noteerde rond het sluiten van de Europese beurzen op 1,2231. De WTI-olieprijs steeg 1,0 procent en noteerde in een louter elektronische handel rond 67 dollar. Morgen komt de OPEC+ bijeen om te praten over de huidige productieafspraken.

Bedrijfsnieuws

De Federal Reserve heeft Deutsche Bank in de afgelopen week laten weten dat de bank blijft tekortschieten in zijn controles om witwassen te voorkomen. Dat meldden persbureaus Dow Jones Newswires en Bloomberg. Hiermee riskeert de Duitse grootbank een boete. Het aandeel sloot maandag 1,3 procent lager in Frankfurt.

Delivery Hero won 1,1 procent. Siemens was de grootste daler en leverde 1,7 procent in.

In Parijs deed ArcelorMittal goede zaken, met een plus van 1,5 procent. Kepler Cheuvreux herhaalde het koopadvies voor de staalreus en verhoogde het koersdoel naar 32,00 euro.

Banken waren de gebeten hond, zowel BNP Paribas en Crédit Agricole verloren gemiddeld een procent. Unibail-Rodamco-Westfield verloor 1,4 procent.

Wall Street

Wall Street blijft maandag gesloten. De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag licht hoger geëindigd. De S&P 500 steeg 0,1 procent tot 4.204,11 punten, de Nasdaq won 0,1 procent bij een slot van 13.748,74 punten en de Dow Jones index eindigde 0,2 procent hoger op 34.529,45 punten.