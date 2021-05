Damrak lager na weinig spannende dag

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is na een weinig spannende dag in het rood gesloten. Bij lagere volumes verloor de AEX 0,6 procent op 709,36 punten. De techzware index verloor in de maand mei 0,4 procent.

De aandelenmarkten in de Verenigde Staten blijven maandag gesloten vanwege Memorial Day; de dag waarop Amerika gesneuvelde militairen herdenkt. Ook in Londen werd niet gehandeld, vanwege een bank holiday.

Daardoor was het een rustige dag, aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Hij wees erop dat Europese aandelen het in mei beter deden dan Amerikaanse. De Stoxx Europe 600-index stond maandag op de laatste dag van mei op een winst van rond de 2 procent op maandbasis. De S&P 500 moest het afgelopen maand doen met een meer bescheiden winst en de Nasdaq verloor zelfs terrein.

"Een teken dat Europese (waarde)aandelen het beter hebben gedaan dan Amerikaanse (groei)aandelen", aldus Wiersma.

De investment manager van ING wees verder op prima PMI-data uit China, hoewel die op de Aziatische markten lauw werden ontvangen.

Later deze week verschijnen twee Amerikaanse banenrapporten, waarvan het officiële rapport op vrijdag de belangrijkste is. Er wordt een banengroei van 650.000 voorspeld voor de maand mei, hoewel het banenrapport van april tegenviel.

"Het zou best kunnen dat het arbeidsmarktrapport voor april geen reëel beeld gaf van de onderliggende realiteit. Een aanhoudende angst voor het coronavirus, verhoogde werkloosheidsuitkeringen en de slechts gedeeltelijke heropening van scholen kunnen voor veel Amerikanen een voorlopige drempel zijn om zich opnieuw op de arbeidsmarkt te melden", zei econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen in een vooruitblik.

Ondertussen komt de wereldeconomie op stoom nu coronamaatregelen worden afgebouwd omdat steeds meer mensen zijn gevaccineerd. Ook de Amerikaanse stimuleringsmaatregelen dragen daaraan bij, zei de OESO maandag.

De Parijse denktank stelde de verwachte groei voor de wereldeconomie opwaarts bij naar 5,8 procent in 2021, na een krimp van 3,5 procent in 2020. Dit zou de sterkste groei zijn sinds 1973.

Over de oplopende inflatie maakt de OESO zich vooralsnog weinig zorgen. Dit is een tijdelijk fenomeen, aldus de denktank.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,2231.

De WTI-olieprijs steeg 1,0 procent en noteerde in een louter elektronische handel op 67,00 dollar. Morgen komt de OPEC+ bijeen om te praten over de huidige productie-afspraken.

Energie-econoom Hans van Cleef van ABN AMRO verwacht dat de afspraken worden bevestigd en de OPEC en diens bondgenoten zullen vasthouden aan de geplande productieverhogingen voor juni en juli.

"Het ‘spannende’ wordt of OPEC+ al iets los gaat laten over hoe zij aankijken tegen een eventuele terugkeer van Iran als olie-exporteur", aldus Van Cleef. Dit is volgens hem ook "de grootste onzekere factor voor de komende maanden, met mogelijk grote gevolgen voor OPEC+ en de olieprijs."

Stijgers en dalers

ArcelorMittal en Besi gingen in de AEX aan kop met een winst van 1,5 procent. AkzoNobel maakte de top drie compleet en won een meer bescheiden 0,7 procent.

Kepler Cheuvreux verhoogde het koersdoel voor ArcelorMittal van 30,00 naar 32,00 euro bij een ongewijzigde koopaanbeveling. De broker ziet de gunstige trends aanhouden voor de staalreus.

De verliezen bleven redelijk beperkt. Unibail-Rodamco-Westfield sloot de rij met een verlies van 1,4 procent.

In de Midcap steeg Basic-Fit 1,5 procent. De fitnessketen kan profiteren van de verdere versoepeling van coronamaatregelen nu het aantal gevaccineerden toeneemt en het aantal besmettingen daalt.

Aperam won 0,9 procent.

Galapagos leverde 2,7 procent in en was daarmee hekkensluiter in de AMX.

Onder de kleine fondsen van Accsys in trek. Het aandeel steeg 5,4 procent. Kendrion daalde 1,7 procent.

Het lokaal genoteerde Beter Bed steeg 0,5 procent. Beter Bed is in vergevorderde gesprekken over de verkoop van zijn Zweedse activiteiten aan de Lars Larsen Group.

Envipco, dat maandag nabeurs met cijfers komt, won bijna 6 procent.