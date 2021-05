Wall Street gesloten op Memorial Day Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in de Verenigde Staten blijven maandag gesloten vanwege Memorial Day; de dag waarop Amerika zijn gesneuvelde militairen herdenkt. Vrijdag sloot Wall Street licht hoger, hoewel beleggers terughoudend waren richting het lange weekend. Belangrijk waren de PCE-inflatiecijfers, omdat de Federal Reserve deze als graadmeter ziet voor hun monetaire beleid. De kernindex kwam in april uit op 3,1 procent. "Met dit getal [van 3,1 procent] lijkt er voor het monetair orgaan een flink uitdaging te liggen om zijn beleid geloofwaardig te kunnen blijven uitleggen", aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank. In mei wisten de S&P en Dow voor de vierde maand op rij te stijgen. De Nasdaq verloor voor het eerst in zes maanden terrein op maandbasis. Door de oplopende rentes zijn groeiaandelen als de techsector minder aantrekkelijk. Later deze week verschijnen twee Amerikaanse banenrapporten, waarvan het officiële rapport op vrijdag de belangrijkste. Er wordt een banengroei van 650.000 voorspeld voor de maand mei, hoewel het banenrapport van april tegenviel. "Het zou best kunnen dat het arbeidsmarktrapport voor april geen reëel beeld gaf van de onderliggende realiteit. Een aanhoudende angst voor het coronavirus, verhoogde werkloosheidsuitkeringen en de slechts gedeeltelijke heropening van scholen kunnen voor veel Amerikanen een voorlopige drempel zijn om zich opnieuw op de arbeidsmarkt te melden", aldus econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen. Economie op stoom Ondertussen komt de mondiale economie op stoom nu coronamaatregelen worden afgebouwd omdat steeds meer mensen zijn gevaccineerd. Ook de Amerikaanse stimuleringsmaatregelen dragen daaraan bij, zei de OESO maandag. De Parijse denktank stelde de verwachte groei voor de wereldeconomie opwaarts bij naar 5,8 procent in 2021, na een krimp van 3,5 procent in 2020. Dit zou de sterkste groei zijn sinds 1973. Over de Amerikaanse economie werd de OESO ook positiever ten opzichte van drie maanden geleden, met een verwachte groei van 6,9 in plaats van 6,5 procent. Over de oplopende inflatie maakt de Oeso zich vooralsnog weinig zorgen. Dit is een tijdelijk fenomeen, aldus de denktank. De euro/dollar noteerde maandagmiddag vrijwel stabiel rond 1,2195. De WTI-olieprijs steeg 1,4 procent en noteerde in een louter elektronische handel op 67,25 dollar. Morgen komt de OPEC+ bijeen om te praten over de huidige productie-afspraken. Energie-econoom Hans van Cleef van ABN AMRO verwacht dat de afspraken worden bevestigd en de OPEC en diens bondgenoten zullen vasthouden aan de geplande productieverhogingen voor juni en juli. "Het ‘spannende’ wordt of OPEC+ al iets los gaat laten over hoe zij aankijken tegen een eventuele terugkeer van Iran als olie-exporteur", aldus Van Cleef. Dit is volgens hem ook "de grootste onzekere factor voor de komende maanden, met mogelijk grote gevolgen voor OPEC+ en de olieprijs." Slotstanden De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag licht hoger geëindigd. De S&P 500 steeg 0,1 procent tot 4.204,11 punten, de Nasdaq won 0,1 procent bij een slot van 13.748,74 punten en de Dow Jones index eindigde 0,2 procent hoger op 34.529,45 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.