OPEC ziet mondiale olievoorraad sterker dalen - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het secretariaat van oliekartel OPEC heeft aan de technische commissie van de groep olie-exporterende landen een grotere onbalans tussen de vraag naar en het aanbod van olie gepresenteerd dan bij de vergadering van vorige maand. Dit schreef persbureau Bloomberg maandag op basis van ingeziene documenten. De OPEC voorspelt dat er dit jaar gemiddeld 1,4 miljoen vaten per dag meer vraag zal zijn dan aanbod, waar de organisatie een maand eerder nog een verschil tussen vraag en aanbod van 1,2 miljoen vaten per dag voorspelde. De verwachting voor de groei van de wereldwijde vraag naar olie bleef onveranderd op 6 miljoen vaten per dag, maar de verwachting voor de productie door de concurrentie werd verlaagd, aldus Bloomberg. Voor de periode september tot en met december wordt een sterke daling van de mondiale olievoorraad voorzien, met meer dan 2 miljoen vaten per dag. De analyse van OPEC-analisten wordt voorgelegd aan de technische commissie, die op zijn beurt overlegt met de ministers van de landen die zijn aangesloten bij OPEC en hun bondgenoten, waaronder Rusland. Deze groep zal dinsdag vergaderen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.