Valuta: rustige dag voor de euro

(ABM FN-Dow Jones) Het is maandag een rustige dag op de valutamarkten, omdat de handelsvloeren in Londen en de Verenigde Staten gesloten zijn voor feestdagen.

De euro handelde maandag 0,1 procent lager tegenover de dollar op 1,2187.

De nieuwsstroom richt zich volgens analist Stefan Koopman van Rabobank vooral op de Chinese munt, die de afgelopen tijd is aangesterkt tot een niveau van 6,3716 yuan voor een dollar, wat de hoogste stand is in twee jaar tijd.

De yuan heeft zich hersteld nadat de Chinese economie zich ook snel herstelde van de coronaviruspandemie. De Chinese centrale bank vindt inmiddels dat dit te ver gaat en heeft laten weten dat de yuan "overbought" is. "De autoriteiten proberen de munt terug te duwen naar een niveau van 6,50 of 6,60", zei Koopman.

De implicatie daarvan is dat de eerdere spanning tussen de Verenigde Staten en China over het Chinese wisselkoersbeleid kan terugkeren. "Dit zal in het eerste deel van de beweging nog niet het geval zijn", verwacht Koopman, aangezien de Chinese munt op een relatief hoog niveau is aanbeland.

Als de yuan minder waard zou worden dan 6,50-6,60 yuan voor een dollar zou dit welkom zijn voor de Chinese exportpositie, maar de Amerikaanse regering zal zich dan wel weer gaan roeren en mogelijk dreigen met sancties op handelsgebied. "De regering Biden zal daarbij dezelfde middelen hanteren als Trump, daar is geen verschil in", verwacht Koopman.

Daarbij moet wel worden opgemerkt dat voormalig president Donald Trump hevig ageerde tegen een in zijn ogen te goedkope yuan toen die Chinese munt rond 7,00 yuan voor een dollar waard was, en daar zit de munt nog ruim boven. "Er zijn geen signalen dat de Chinese centrale bank de koers weer zo ver omlaag wil duwen. Ze willen vooral de recente appreciatie de kop indrukken", aldus Koopman.

Economisch nieuws uit Europa is er maandag over de inflatie, met name in Duitse deelstaten. Verwacht wordt dat het geharmoniseerde cijfer voor Duitsland zal stijgen van 2,1 naar 2,3 procent. Als de inflatie hoger uitvalt, kan dit leiden tot een meer intensieve discussie over de vraag of de Europese Centrale Bank nu wel of niet de monetaire verruiming moet terugschroeven. Dinsdag wordt voor de eurozone ook een gelijksoortige toename van de inflatie verwacht.

In de Verenigde Staten is de aandacht deze week gericht op het banenrapport van vrijdag. Vorige maand stelde de banengroei sterk teleur, maar economen denken dat dit deze maand weer stevig aantrekt. Mocht dat toch tegenvallen, dan komt de Federal Reserve meer in een spagaat terecht: de zwakke arbeidsmarkt blijft dan een reden om meer te stimuleren, terwijl de oplopende inflatie reden biedt om de stimulering juist af te bouwen. Dit zou meer onzekerheid rond het monetaire beleid kunnen opleveren.