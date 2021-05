OESO optimistisch over groei wereldeconomie Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling rekent erop dat de mondiale economie dit jaar flink herstelt, met een verwachte groei die in bijna 50 jaar niet zo sterk was. Dit bleek maandag uit een nieuw rapport van de Oeso. De denktank voorspelt een groei van 5,8 procent in 2021, na een krimp van 3,5 procent in 2020. Dit zou de sterkste groei zijn sinds 1973. In maart rekende de Oeso op een groei van 5,6 procent. Voor 2022 rekent Oeso inmiddels op een groei van 4,4 procent, waar in maart 4,0 procent werd voorspeld. Het optimisme verklaart de organisatie uit Parijs door de uitrol van coronavaccinaties en de stimulusmaatregelen van de Amerikaanse overheid. Wel waarschuwt de Oeso in zijn nieuwste rapport dat veel arme landen veel langer nodig zullen hebben dan welvarende landen om te herstellen tot een niveau van voor de pandemie. Ook voor landen individueel als de Verenigde Staten, China en de eurozone rekent Oeso op een sterkere groei dat het drie maanden geleden deed. De Amerikaanse economie groeit dit jaar niet met 6,5 maar 6,9 procent, China met 8,5 in plaats van 7,8 procent en de eurozone met 4,3 procent. Dat was 3,9 procent. De verwachte groei voor India stelde Oeso wel neerwaarts bij, van 12,6 tot 9,9 procent. Over de oplopende inflatie maakt de Oeso zich vooralsnog weinig zorgen. Dit is een tijdelijk fenomeen. De denktank verwacht dat de problemen in de leveringsketen tegen het eind van het jaar af zullen nemen, waarna de productiecapaciteit normaliseert en de consumptie verschuift van goederen naar diensten. Bovendien zitten veel mensen nog zonder werk dus is een cyclus van scherpe loon- en prijsstijgingen onwaarschijnlijk. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

