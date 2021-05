Beursblik: Kepler Cheuvreux verhoogt koersdoel ArcelorMittal Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft maandag het koersdoel voor ArcelorMittal verhoogd van 30,00 naar 32,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. De analisten van Kepler wezen erop dat de EBITDA van ArcerorMittal in het eerste kwartaal het beste resultaat was in een decennium. Daarbij profiteerde de staalreus van gunstige marktontwikkelingen. Kepler verwacht dat de gunstige trends ook in het tweede en derde kwartaal aanhouden. Daarmee lijkt 2021 het beste jaar sinds 2008 te gaan worden. Hoewel ArcelorMittal ongeveer 2 miljard dollar zal laten terugvloeien naar de aandeelhouders, verwacht Kepler toch dat de balans van de staalreus zal verbeteren. Het aandeel ArcelorMittal steeg maandag 1,2 procent naar 26,80 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.