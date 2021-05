ETC's op crypto's verhandelbaar op Amsterdamse Damrak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Vanaf dinsdag zijn exchange traded currencies, of kortweg ETC's, op cryptomunten verhandelbaar op Euronext Amsterdam. Dit maakte aanbieder ETC Group maandag bekend. Exchange traded currencies volgen de prijsontwikkelingen van cryptomunten. De ETC's op onder meer bitcoin en ethereum zullen genoteerd zijn in dollars en vanaf 1 juni beschikbaar zijn om te worden verhandeld. Deze notering volgt op de eerste notering op de Deutsche Börse in juni 2020 en de daaropvolgende notering op de Zwitserse SIX-beurs, eerder dit jaar. Beide ETC's worden op 1 juni ook genoteerd op de beurs van Euronext in Parijs, maar dan in euro's. De cryptocurrencies zijn voor 100 procent fysiek gedekt. De notering op Euronext Amsterdam is alleen voor professionele beleggers. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

