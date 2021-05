DGB rondt onderhandse plaatsing af Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Een consortium van Nederlandse investeerders steekt tot 6 miljoen euro in Dutch Green Business Group. Dat maakte het bedrijf dat zich richt op CO2-compensatie maandag bekend na afronding van een onderhandse plaatsing. De investering wordt gedaan door een consortium van Nederlandse geaccrediteerde investeerders met investeringsexpertise in opkomende en snelgroeiende sectoren, aldus DGB. DBG, dat wordt geleid door CEO Selwyn Duijvestijn, zal het geld gebruiken om te groeien en het handelsplatform voor CO2-compensatie te ontwikkelen. De onderneming mag het geld de komende twaalf maanden in tranches van 500.000 euro opnemen, in ruil voor aandelen en onder bepaalde voorwaarden. Wie de investeerders zijn, meldde DGB niet. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

