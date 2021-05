Lars Kramer benoemd tot CFO van ABN AMRO Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De raad van commissarissen van ABN AMRO heeft Lars Kramer benoemd als chief financial officer van de bank, na goedkeuring van de benoeming door de Europese Centrale Bank. De voorgenomen benoeming werd op 10 februari aangekondigd. Kramer is de opvolger van Clifford Abrahams. Hij werkte voor Hellenic Bank en eerder bij ING, onder andere als CFO van de zakenbank en ING Direct. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.