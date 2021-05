'Federal Reserve dreigt Deutsche Bank te beboeten' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve heeft Deutsche Bank in de afgelopen week laten weten dat de bank blijft tekortschieten in zijn controles om witwassen te voorkomen. Dat melden persbureaus Dow Jones Newswires en Bloomberg. De frustratie bij de Fed is inmiddels zo hoog opgelopen dat de Duitse bank mogelijk een boete krijgt, zeiden de bronnen. Deutsche Bank heeft veel middelen gestoken in het verbeteren van tekortkomingen bij het toelaten van verdachte transacties. De Fed heeft de bank nu echter laten weten dat er geen progressie wordt geboekt maar dat de situatie juist verslechtert, meldden beide persbureaus. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

