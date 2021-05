AEX start handelsweek vermoedelijk vlak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting een neutrale opening tegemoet. Wall Street sloot vrijdag vrijwel vlak, terwijl de Aziatische beurzen vanochtend terrein prijs geven. Vanwege Memorial Day zijn de Amerikaanse beurzen vandaag gesloten. Ook de beurs in Londen houdt de deuren dicht.

Afgelopen week koerste de AEX gedurende een nieuwsluwe beursweek, waarin de volumes laag waren en de volatiliteit beperkt, op weekbasis nog krap 1 procent hoger op een slotstand van 713,28 punten. De index noteert daarmee minder dan 1 procent onder zijn hoogste stand ooit.

Eerder deze maand zette de index nog een bodem neer op 677,88 punten, nadat beleggers zich flinke zorgen begonnen te maken over de snel aantrekkende inflatie in de VS.

Aandelenbeleggers vreesden vooral dat de Federal Reserve door de oplopende inflatie aan de handrem zou kunnen trekken. Deze vrees werd de afgelopen weken echter weggenomen door uitspraken van Fed-bestuurders die eensgezind aangaven dat het monetaire beleid nog lang soepel zal blijven.

De onrust over de inflatiedruk is nu weggezakt, wat zichtbaar is aan de obligatierentes, zag Jan Willem Nijkamp van Fintessa Vermogensbeheer. Of de inflatiedruk later dit jaar zal afnemen, is evenwel nog maar de vraag, zo waarschuwde investment manager Simon Wiersma van ING. "Wij zijn iets minder stellig, maar beleggers geloven er in ieder geval wel even in", aldus Wiersma.

De Amerikaanse kerninflatie zoals de Federal Reserve die in de gaten houdt, kwam in april uit op 3,1 procent, tegenover 1,9 procent in maart. Deze stijging vormt een "flinke uitdaging voor de Fed om zijn beleid geloofwaardig te kunnen blijven uitleggen", aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank.

"Iedereen weet dat we deze percentages niet zouden zien als corona er niet was geweest. De Fed houdt tot nu toe vol dat het inflatie-effect tijdelijk is, en daar lijkt de bank geen ongelijk in te hebben, maar het wordt steeds meer de kunst de markt dat ook te laten vinden, zodat ze vast kunnen houden aan het beleid om niet voor 2024 de rente te verhogen", stelde Marey.

Wiersma had daarnaast nog een waarschuwing voor de Fed in petto. "De aanhoudende beschikbaarheid van veel goedkoop geld stuwt nu vooral de waarderingen van risicovolle en hooggewaardeerde beleggingscategorieën op korte termijn omhoog. Op de wat langere termijn kan het echter leiden tot oververhitting van de economie en aanhoudend hoge inflatie. Hierdoor zou de Fed te laat kunnen zijn met ingrijpen en later hard op de rem moeten trappen", aldus Wiersma

Een toename van de grondstofprijzen is één van de waarschuwingssignalen voor beleggers om zich zorgen maken over de inflatie. De West Texas Intermediate olieprijs steeg afgelopen week bijna 5 procent en noteerde vrijdag rond 67 dollar. In de Aziatische handel vanochtend stijgt de olie-future met ruim een half procent verder. Het muntpaar euro/dollar komt daarnaast niet van zijn plaats.

De Aziatische aandelenmarkten noteren vanochtend overwegend lager, met als negatieve uitschieter de beurs in Japan, die meer dan 1 procent prijs geeft.

In China werd vanochtend bekend dat de industrie in mei in een fractioneel lager tempo is gegroeid, terwijl de dienstensector juist een groeiversnelling liet zien. De Japanse industrie zat daarnaast in april flink in de lift.

Vanwege onder meer de gesloten beurzen in New York en Londen is de macro-economische agenda vandaag karig gevuld. Beleggers hebben nog wel oog voor de vrijgave vanmiddag van de voorlopige Duitse inflatie in mei.

Bedrijfsnieuws

De omzet van SnowWorld daalde in de eerste zes maanden van het gebroken boekjaar met ruim 24 miljoen euro tot 5,2 miljoen euro. Voor SnowWorld zijn de eerste zes maanden van het boekjaar de belangrijkste van het jaar. In normale omstandigheden wordt in deze periode ruim 70 procent van de jaaromzet gerealiseerd. Die omzetdaling leverde een EBITDA op van 1,6 miljoen euro negatief. Een jaar eerder was dit nog 11,8 miljoen euro positief.

Beter Bed is in vergevorderde gesprekken over de verkoop van zijn Zweedse activiteiten aan de Lars Larsen Group. Er wordt met met Lars Larsen onderhandeld over de verkoop van Sängjätten, dat in 2020 goed was voor een omzet van bijna 15 miljoen euro. Hoeveel er met een verkoop gemoeid is, meldde Beter Bed niet.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg vrijdag 0,1 procent tot 4.204,11 punten, de Nasdaq won 0,1 procent bij een slot van 13.748,74 punten en de Dow Jones index eindigde 0,2 procent hoger op 34.529,45 punten.