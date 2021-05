Aedifica bouwt tehuis voor ouderenzorg in Breda Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Aedifica

(ABM FN-Dow Jones) Aedifica investeert 7,5 miljoen euro in een nog te bouwen zorgresidentie in het Nederlandse Breda. Dit maakte de zorgvastgoedinvesteerder maandagochtend bekend. De zorglocatie voor 28 ouderen met hoge zorgbehoeften zal worden gehuurd door Martha Flora, een zorginstelling waar Aedifica ook elders mee samenwerkt. Het initiële nettohuurrendement is circa 5,5 procent en het gebouw zal naar verwachting in het laatste kwartaal van 2022 worden opgeleverd. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.