Europese beurzen openen lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet, terwijl de beurzen in Amerika en het Verenigd Koninkrijk de deuren gesloten houden.

IG voorziet een openingsverlies van 51 punten voor de Duitse DAX en een min van 15 punten voor de Franse CAC 40.

De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag hoger geëindigd.

Het was een weinig spannende week voor beleggers, waarin de langlopende rentes iets daalden. Volgens marktanalist Richard Hunter van Interactive Investor borrelt de inflatiedruk onder het oppervlak en proberen beleggers zich voor te bereiden op alle scenarios.

Valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe wees erop dat de zorgen over monetaire verkrapping wat zijn afgenomen na opmerkingen van bestuurslid Francois Villeroy de Galhau van de Europese Centrale Bank. Die zei dat de ECB geen haast heeft om het tempo van zijn obligatie-opkopen aan te passen en dat er nog voldoende tijd is om te beoordelen en besluiten dit te doen, ook na de ECB-bijeenkomst in juni.

Daarnaast is er aanhoudend optimisme over de vaccinatie-uitrol en het versoepelen van coronamaatregelen, aldus Sammani.

Op macro-economisch vlak stonden vrijdag Franse inflatiecijfers op de rol. De consumentenprijzen stegen in mei met 1,4 procent, na een inflatie van 1,2 procent in april. De Franse producentenprijzen stegen in april op jaarbasis met 6,4 procent en bleven op maandbasis stabiel.

De economie in Frankrijk krimp in het eerste kwartaal licht, na een krimp van 1,5 procent in het vierde kwartaal.

Bedrijfsnieuws

Worldline heeft een akkoord bereikt over de overname van een belang van 92,5 procent in de Griekse netwerkserviceprovider Cardlink. Worldline sloot 1,4 procent hoger.

In Frankfurt vielen de verliezen mee. Daimler was de grootste daler en leverde 1,6 procent in. Siemens en Infineon gingen aan kop met respectievelijke winsten van 3,8 en 2,4 procent.



In Parijs deed luxemerk Kering goede zaken, met een winst van 1,7 procent. De verliezen waren zeer beperkt.

In Londen stonden mijnbouwers als Antofagasta vrijdag onder druk, nadat deze grondstoffenaandelen eerder in de week nog in trek waren. Antofagasta verloor 2,2 procent en Fresnillo 1,7 procent.

Euro STOXX 50 4.070,56 (+0,8%)

STOXX Europe 600 448,98 (+0,6%)

DAX 15.519,98 (+0,7%)

CAC 40 6.484,11 (+0,8%)

FTSE 100 7.022,61 (+0,04%)

SMI 11.426,15 (+0,8%)

AEX 713,28 (+0,7%)

BEL 20 4.087,09 (+0,7%)

FTSE MIB 25.169,39 (+0,5%)

IBEX 35 9.224,60 (+0,4%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street is maandag gesloten vanwege Memorial Day.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag dicht bij huis gebleven.

In de maand mei wisten de S&P en Dow voor de vierde maand op rij te stijgen. De Nasdaq verloor voor het eerst in zes maanden terrein op maandbasis.

De Amerikaanse president Joe Biden presenteerde vrijdag zijn begroting voor begrotingsjaar 2022, dat op 1 oktober aanvangt. De begroting heeft een omvang van 6 biljoen dollar, met investeringen in infrastructuur, onderwijs, gezondheidszorg en duurzame energie.

Het belangrijkste thema voor de beurzen blijft ondertussen inflatie. Zo werd vrijdag bekend dat de PCE-kerninflatie, voor de Federal Reserve een belangrijke graadmeter, in april is uitgekomen op 3,1 procent.

Daarbij stegen de persoonlijke bestedingen met 0,5 procent en daalden de inkomens met 13 procent na een flinke stijging in maart.

"Met dit getal [van 3,1 procent] lijkt er voor het monetair orgaan een flink uitdaging te liggen om zijn beleid geloofwaardig te kunnen blijven uitleggen", aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank.



"Iedereen weet dat we deze percentages niet zouden zien als corona er niet was geweest. De Fed houdt tot nu toe vol dat het inflatie-effect tijdelijk is, en daar lijkt de bank geen ongelijk in te hebben, maar het wordt steeds meer de kunst de markt dat ook te laten vinden, zodat ze vast kunnen houden aan het beleid niet voor 2024 de rente te verhogen", aldus Marey.

Paul Flood van Newton Investment Management denkt niet dat de Fed de rente agressief gaat verhogen, "omdat ze de economie willen helpen herstellen."

Verder steeg de economische activiteit in de regio Chicago in mei naar het hoogste niveau in bijna 50 jaar, terwijl het consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Universiteit van Michigan in mei daalde.

Een vat WTI-olie werd bijna een procent goedkoper, maar steeg op week- en maandbasis ruim 4 procent bij een settlement van 66,32 dollar.

Maandag wordt ook op de oliemarkt niet gehandeld. Dinsdag staat een ontmoeting van OPEC+ gepland, waarbij mogelijk wordt besloten om de productiebeperkingen geleidelijk verder op te heffen.

Bedrijfsnieuws



HP Inc heeft in het afgelopen kwartaal meer PC's en printers verkocht, omdat veel mensen nog altijd thuiswerken vanwege de coronacrisis. Het aandeel daalde toch 9,0 procent.

Ook Dell boekte het afgelopen kwartaal sterke resultaten vanwege de sterke vraag naar pc's. Het aandeel verloor 1,2 procent.

Dick's Sporting Goods boekte het afgelopen kwartaal beter dan verwachte resultaten, met name vanwege een groeiende interesse in golf tijdens de coronacrisis. Het aandeel daalde 1,3 procent.

Salesforce.com heeft in het afgelopen kwartaal de verwachtingen van analisten overtroffen en verhoogde de outlook voor heel het jaar. Het aandeel steeg 5,5 procent.

Zoekmachine Google is volgens The Wall Street Journal dichtbij een schikking in een nog niet eerder bekendgemaakte mededingingszaak in Frankrijk. Google zou zijn positie op de markt voor online advertenties hebben misbruikt. Het aandeel van moederbedrijf Alphabet daalde 0,3 procent.

De Britse toezichthouder heeft het coronavaccin van Johnson & Johnson vrijdag goedgekeurd. Het aandeel steeg 0,2 procent. Pfizer en BioNTech kregen goedkeuring van de Europese toezichthouder om hun coronavaccin toe te mogen dienen bij kinderen tussen de 12 en 15 jaar. Pfizer steeg 0,3 procent en BioNTech won 3,2 procent.

Costco verloor 2,4 procent. De Amerikaanse groothandel zei dat de vraag het afgelopen kwartaal is gestegen, maar de kosten ook.

Een rechter in Massachusetts heeft donderdag groen licht gegeven voor een zaak tegen Robinhood, een handelsplatform voor particuliere beleggers. De broker, die geen transactiekosten rekent, zou onervaren beleggers te weinig beschermen.

S&P 500 index 4.204,11 (+0,1%)

Dow Jones index 34.529,45 (+0,2%)

Nasdaq Composite 13.748,74 (+0,1%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden maandag in het rood.

Nikkei 225 28.820m47 (-1,1%)

Shanghai Composite 3.593,61 (-0,2%)

Hang Seng 28.978,85 (-0,5%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,2198. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar op 1,2195.

USD/JPY Yen 109,66

EUR/USD Euro 1,2198

EUR/JPY Yen 133,75

MACRO-AGENDA:

00:50 Detailhandelsverkopen - April (Jap)

00:50 Industriële productie - April vlpg. (Jap)

03:00 Inkoopmanagersindex industrie en diensten - Mei (Chi)

06:30 Detailhandelsverkopen - April (NL)

07:00 Consumentenvertrouwen - Mei (Jap)

09:00 Londense beurs gesloten (VK)

10:00 Geldhoeveelheid - April (eur)

14:00 Inflatie - Mei vlpg. (Dld)

15:30 Wall Street gesloten op Memorial Day (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten