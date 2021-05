Nederlandse detailhandel zet flink meer om in april

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse detailhandel heeft in april meer omgezet. Dit maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag bekend.

De omzet steeg afgelopen maand met 9,6 procent op jaarbasis, het verkoopvolume lag 8,8 procent hoger.

Online werd 18,6 procent meer omgezet door de detailhandel. In vergelijking met april 2019 lag de omzet van de detailhandel 8,5 procent hoger in april 2021.

De omzet van de non-foodwinkels groeide in april 2021 met 12,4 procent. Dat de omzet van de non-foodwinkels groeide, komt vooral doordat de omzet in april 2020 op een laag niveau lag. April vorig jaar was de tweede maand waarin maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus van kracht waren. Vooral de non-foodsector had hier per saldo veel last van. Ten opzichte van april 2019 lag de omzet van non-foodwinkels in april 2021 bijna 5 procent lager.

De omzetcijfers zijn gecorrigeerd voor de samenstelling van koopdagen in april. Op sommige dagen van de week wordt meer verkocht dan op andere dagen. Zonder deze correctie was de omzet van de detailhandel 10,2 procent hoger dan in april 2020.