Inkoopmanagers en banencijfer tekenen de week

(ABM FN-Dow Jones) Nu het cijferseizoen achter de rug is, focussen beleggers zich vooral op de macro-economische agenda, en die is komende week goed gevuld.

De week zal evenwel rustig van start gaan met de Britse en Amerikaanse beurzen die maandag de deuren gesloten houden. In de VS is het Memorial Day. Uit Japan en China komen wel enkele cijfers, waaronder een Chinese inkoopmanagersindex van de overheid. Een dag later volgt die van Caixin. Ook staat er een Duits inflatiecijfer op de rol.

Dinsdag publiceert Markit de inkoopmanagersindexen voor de industrie in Azië, Europa en de VS. En ook die dag is er weer aandacht voor de ontwikkeling van de consumentenprijzen, ditmaal voor de inflatie in de eurozone. Oliehandelaren houden een bijeenkomst van oliekartel OPEC en diens partners in de gaten.

Halverwege de week blijft het erg rustig, maar donderdag volgen dan de inkoopmanagersindexen voor de dienstensectoren in Azië, Europa en de VS. Die dag let de markt ook op een serie Amerikaanse macrocijfers, waarvan een deel een dag later dan gebruikelijk volgt vanwege Memorial Day. De wekelijkse steunaanvragen en de olievoorraden in de VS trekken de aandacht, net als het banenrapport van loonstrookjeswerker ADP, dat vrijdag wordt gevolgd door het officiële banenrapport. Die laatste dag van de week zijn er ook detailhandelsverkopen uit de eurozone en Amerikaanse fabrieksorders.

Zoals gezegd, het cijferseizoen is wel achter de rug. Envipco opent maandag nog de boeken en Vivoryon doet dit op dinsdag. Woensdag is de jaarvergadering van Hunter Douglas nog interessant.

Afgelopen week verhoogde oprichter Ralph Sonnenberg het overnamebod op Hunter Douglas van 64,00 naar 82,00 euro. Willem Burgers van het Add Value Fund liet al weten geen interesse te hebben in dit verhoogde bod. Het fonds schroefde zijn eisen op. In plaats van 118,50 wil fondsbeheerder Burgers nu een bedrag van 175,00 euro per aandeel zien.

Donderdag volgen nog cijfers van het Apeldoornse Holland Colours en zijn er jaarvergaderingen van Adyen, Aegon en Fastned. Vrijdag is de bedrijfsagenda in Nederland leeg.

Internationaal kijken we nog naar cijfers van Hewlett Packard en Zoom Video op dinsdag. Beleggers in halfgeleiders zullen donderdag de resultaten van Broadcom in de gaten houden, wanneer ook Slack de boeken opent.

Een pas op de plaats voor de rente

"Met een belangrijke ECB meeting in het verschiet is de kapitaalmarktrente weer wat gedaald. In de VS kijken obligatiebeleggers al langer de kat uit de boom in afwachting van meer sturing door de Fed en zekerheid over het economisch herstel", schreef econoom Bert Colijn van ING in een vooruitblik.

François Villeroy van de Franse centrale bank gaf obligatiebeleggers de indruk dat een aankondiging van een afbouw of einde van het pandemic emergency purchase programme (PEPP) op korte termijn niet aan de orde is, aldus Colijn. Afgelopen vrijdagochtend klonk bestuurder Isabel Schnabel van de ECB "weliswaar iets genuanceerder, maar ook zij geeft aan dat het voor de ECB vergadering van 10 juni nog te vroeg is om over een einde aan het programma te denken".