AEX verder omhoog in glansloze week

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs beleefde een vrij glansloze week, waarin de volumes lager waren en de volatiliteit beperkt. Bij een slot van 713,28 punten vrijdag steeg de AEX afgelopen week 0,9 procent. Een week eerder was de slotstand 706,96 punten, toen een winst van 0,5 procent.

Daarmee komt de index weer in de buurt van de all time high van ruim 718 punten die begin deze maand werd bereikt.

De onrust over de inflatiedruk is weggezakt, wat zichtbaar is aan de obligatierentes, aldus Jan Willem Nijkamp van Fintessa Vermogensbeheer.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde vrijdag op 1,60 procent en daarmee op weekbasis zo'n twee procent lager. De Duitse variant noteerde vrijdag op -0,18 procent en daarmee zo'n vijf procent onder het niveau van een week geleden.

Of de inflatiedruk later dit jaar zal afnemen, is nog maar de vraag, zo stelt investment manager Simon Wiersma van ING. "Wij zijn iets minder stellig, maar beleggers geloven er in ieder geval wel even in", aldus Wiersma.

Fed moet markt overtuigen

De Amerikaanse kerninflatie zoals de Federal Reserve die in de gaten houdt, kwam in april uit op 3,1 procent, tegenover 1,9 procent in maart. Deze stijging van deze PCE-index vormt een "flinke uitdaging" voor de Fed om zijn beleid geloofwaardig te kunnen blijven uitleggen",aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank

"Iedereen weet dat we deze percentages niet zouden zien als corona er niet was geweest. De Fed houdt tot nu toe vol dat het inflatie-effect tijdelijk is, en daar lijkt de bank geen ongelijk in te hebben, maar het wordt steeds meer de kunst de markt dat ook te laten vinden, zodat ze vast kunnen houden aan het beleid niet voor 2024 de rente te verhogen", stelde Marey.

Afgelopen week benadrukten verschillende bestuurders van de Fed dat het nu nog te vroeg is om het obligatie-opkoopprogramma af te bouwen.

"Dat is goed nieuws voor beleggers op de korte termijn, maar mogelijk slecht nieuws op de iets langere termijn", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

"De aanhoudende beschikbaarheid van veel goedkoop geld stuwt nu vooral de waarderingen van risicovolle en hooggewaardeerde beleggingscategorieën op korte termijn omhoog. Op de wat langere termijn kan het echter leiden tot oververhitting van de economie en aanhoudend hoge inflatie. Hierdoor zou de Fed te laat kunnen zijn met ingrijpen en later hard op de rem moeten trappen", lichtte Wiersma toe.

Een toename van de grondstofprijzen is één van de waarschuwingssignalen voor beleggers die zich zorgen maken over de inflatie. De West Texas Intermediate olieprijs steeg deze week bijna 5 procent en noteerde vrijdag rond 67 dollar.

Analisten van Goldman Sachs sluiten niet uit dat de olieprijs tegen de zomer rond de 80 dollar handelt.

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,2170 en daarmee op weekbasis licht lager.

Stijgers en dalers

Techaandelen deden deze week goede zaken. Adyen, ASML, Besi en ASMI stegen ruim 3 tot bijna 7 procent.

ArcelorMittal profiteerde van stijgende grondstofprijzen en won ruim 4 procent. Unibail-Rodamco-Westfield won deze week bijna 7 procent en ging daarmee aan kop.

Royal Dutch Shell daalde deze week ruim 3 procent. Shell meldde de verkoop van een belang in Deer Park en een nieuwe opdracht in Australië, waar ING positief op reageerde. Verder oordeelde een rechtbank dat het bedrijf een resultaatverplichting heeft om de CO2-uitstoot fors terug te dringen in 2030, met 45 procent vergeleken met het niveau van 2019. "Shell staat sowieso onder druk om te vergroenen", zei Nijkamp. "Tegelijkertijd zie je dat institutionele beleggers niet bereid zijn om het aandeel te verkopen omdat het te belangrijk is."

Just Eat Takeaway kondigde deze week een samenwerking met het Franse cateringbedrijf Sodexo aan, waarop het aandeel 3,0 procent steeg. Analisten reageerden positief.

NN Group was de sterkste daler, nadat het aandeel begin deze week ex-dividend noteerde. Het aandeel leverde ruim 4 procent aan waarde in.

Fagron daalde in de Midcap 2,0 procent op 18,66 euro. Alychlo, dat in handen is van de Belgische miljardair Marc Coucke, deed 3,6 miljoen aandelen Fagron in de verkoop. De aandelen worden via een private plaatsing verkocht voor 18,10 euro per stuk.

Corbion was met een verlies van 3,5 procent deze week de grootste daler, terwijl Eurocommercial aan kop ging met een winst van 8,0 procent.

In de AScX ging Hunter Douglas afgelopen week aan kop, met een stijging van meer dan 20 procent bij een slot van 82,30 euro op vrijdag. Oprichter Ralph Sonnenberg besloot afgelopen weekend om zijn overnamebod op Hunter Douglas te verhogen van 64,00 naar 82,00 euro per aandeel.

Avantium steeg ruim 5 procent. Het bedrijf ontvangt 1,78 miljoen euro subsidie voor technologieën waardoor de industrie minder broeikasgassen uitstoot, onder meer voor zijn Volta-technologie om koolstofdioxide om te zetten in bruikbare stoffen.

Lucas Bols steeg 1,6 procent na cijfers. De destillateur werd hard geraakt door de sluiting van de horeca en alle reisbeperkingen. Dit jaar verwacht het bedrijf weer winstgevend te zijn, mits er geen nieuwe coronadreun komt.

Het lokaal genoteerde Renewi steeg deze week ruim 10 procent na cijfers en een bemoedigende outlook.

Ease2pay kondigde de overname aan van de parkeeractiviteiten van Monotch, waarop het aandeel op weekbasis bijna 48 procent steeg.

Neways steeg 9,0 procent bij een slot van 13,35 euro op vrijdag, nadat VDL Groep een openbaar bod van 13,00 euro per aandeel lanceerde. Vorige week werden de overnamegesprekken nog beëindigd omdat het bod van 12,50 euro te laag was. Tijdens deze gesprekken opperde VDL al een verhoging naar 13,00 euro. Neways gaf vrijdag in een reactie aan via de media kennis te hebben genomen van het hogere bod.