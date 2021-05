Olieprijs daalt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag gedaald. Op een settlement van 66,32 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,8 procent goedkoper. Op weekbasis en in de hele maand mei steeg de WTI-olieprijs wel meer dan 4 procent. De olieprijs zakte vrijdag terug nadat donderdag nog het hoogste niveau sinds oktober 2018 werd bereikt. "Beleggers zijn optimistisch dat de vraag naar olie harder zal toenemen nu de Amerikaanse economie op stoom komt", aldus analist Marshall Steeves van IHS Markit. "Die groei zal de zwakte in India en Zuidoost-Azië meer dan compenseren", denkt de analist. Beleggers zijn in afwachting van de bijeenkomst van OPEC+, komende dinsdag. De markt rekent erop dat het oliekartel en zijn bondgenoten zullen besluiten om de productiebeperkingen verder te versoepelen. Onder de huidige afspraken wordt de productie van OPEC+ landen geleidelijk verhoogd. Er zijn analisten die verwachten dat de olieproducerende landen hun plannen gaan aanpassen vanwege de verwachte toename van Iraanse olie, nu Washington en Teheran onderhandelen over een nieuw atoomakkoord. "Er heerst onzekerheid rond de onderhandelingen die kunnen leiden tot een nieuwe atoomdeal en mogelijk een snelle stijging van de [Iraanse] olie-export", aldus Steeves, die daarbij een toename met 1 miljoen vaten per dag niet uitsluit, als de gesprekken succesvol blijken. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.