Europese beurzen positief het weekend in

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index steeg 0,6 procent bij een recordslot van 448,98 punten. De Duitse DAX won 0,7 procent tot 15.519,98 punten, de Franse CAC 40 sloot 0,8 procent in het groen bij een slotstand van 6.484,11 punten en de Britse FTSE 100 eindigde licht hoger en sloot op 7.022,61 punten.



Het was een weinig spannende week voor beleggers, die wel eindigde met belangrijke inflatiecijfers uit de VS. De voor de Federal Reserve belangrijke PCE kerninflatie liep in april op naar 3,1 procent.



Volgens marktanalist Richard Hunter van Interactive Investor borrelt de inflatiedruk onder het oppervlak en proberen beleggers zich voor te bereiden op alle scenarios.



Daarnaast wordt volgens de marktkenner meer belegd in cyclische aandelen en minder in groeiaandelen, nu de mondiale economie aantrekt.



Valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe wees er verder op dat de zorgen over monetaire verkrapping wat zijn afgenomen na opmerkingen van bestuurslid Francois Villeroy de Galhau van de Europese Centrale Bank. Die zei dat de ECB geen haast heeft om het tempo van zijn obligatie-opkopen aan te passen en dat er nog voldoende tijd is om te beoordelen en besluiten dit te doen, ook na de ECB-bijeenkomst in juni.



Daarnaast is er aanhoudend optimisme over de vaccinatie-uitrol en het versoepelen van coronamaatregelen in Europa, aldus Sammani.



Op macro-economisch vlak stonden Franse inflatiecijfers op de rol. De consumentenprijzen stegen in mei met 1,4 procent, na een inflatie van 1,2 procent in april. De Franse producentenprijzen stegen in april op jaarbasis met 6,4 procent en bleven op maandbasis stabiel.



De economie in Frankrijk kromp in het eerste kwartaal licht, na een krimp van 1,5 procent in het vierde kwartaal.



De euro/dollar noteerde op 1,2192. Een vat WTI-olie werd iets duurder en handelde net onder de 67 dollar.



Bedrijfsnieuws



Worldline heeft een akkoord bereikt over de overname van een belang van 92,5 procent in de Griekse netwerkserviceprovider Cardlink. Worldline sloot 1,4 procent hoger.



In Frankfurt vielen de verliezen mee. Daimler was de grootste daler en leverde 1,6 procent in. Siemens en Infineon gingen aan kop met respectievelijke winsten van 3,8 en 2,4 procent.



In Parijs deed luxemerk Kering goede zaken, met een winst van 1,7 procent. De verliezen waren zeer beperkt.



In Londen stonden mijnbouwers als Antofagasta vrijdag onder druk, nadat deze grondstoffenaandelen eerder in de week nog in trek waren. Antofagasta verloor 2,2 procent en Fresnillo 1,7 procent.



Tussenstanden Wall Street



De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot tot 0,5 procent hoger.

ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.