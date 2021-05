Video: Wall Street aast op uitbraak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Waar de laatste handelsdag voor de Amerikaanse feest- en gedenkdag Memorial Day op Wall Street over het algemeen zwak is, is de dag erna over het algemeen bullish, merkte analist Salah Bouhmidi van IG Nederland op voor de camera van ABM FN. Dit in combinatie met het feit dat deze dag de eerste dag van de maand juni markeert, zou dit wel eens tot een uitbraak kunnen leiden, zei Bouhmidi. Klik hier voor: Wall Street aast op uitbraak ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.