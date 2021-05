Corona raakt SnowWorld hard Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: SnowWorld

(ABM FN-Dow Jones) SnowWorld heeft door de coronacrisis een moeilijke periode achter de rug, maar met een serie versoepelingen in aantocht is de uitbater van overdekte skipistes klaar voor een heropstart. Dit maakte het bedrijf vrijdag nabeurs bekend. Sinds medio december 2020 zijn de skipistes van SnowWorld gesloten. De omzet daalde in de eerste zes maanden van het gebroken boekjaar met ruim 24 miljoen euro tot 5,2 miljoen euro. Voor SnowWorld zijn de eerste zes maanden van het boekjaar de belangrijkste van het jaar. In normale omstandigheden wordt in deze periode ruim 70 procent van de jaaromzet gerealiseerd. Die omzetdaling leverde een EBITDA op van 1,6 miljoen euro negatief. Een jaar eerder was dit nog 11,8 miljoen euro positief. Na belastingen leed SnowWorld een verlies van 3,1 miljoen euro. Inclusief eenmalige posten was het verlies zelfs 3,3 miljoen euro. Dat was een jaar terug nog een winst van 7,0 miljoen euro. Pas als alle skipistes weer open zijn, krijgt SnowWorld voldoende zicht om verwachtingen af te geven. "Zodra er meer duidelijkheid is over de verdere COVID-19 ontwikkelingen en de impact hiervan op de resultaten van de groep, zullen de verwachtingen naar de markt worden gecommuniceerd", aldus SnowWorld. Convenanten Eind maart bereikte SnowWorld een akkoord met KBC en Belfius met betrekking tot het tijdelijk uitstellen van de terugbetalingen verschuldigd onder de bestaande kredietovereenkomst en verkreeg de uitbater een vrijstelling om voor het lopende boekjaar om te voldoen aan de financieringsratio's. Wel werd met de twee banken een minimumniveau van aan te houden liquiditeit overeengekomen. Dit wordt ook periodiek getoetst. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

