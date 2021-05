AEX sluit week in stijl af

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag met winst gesloten. De AEX index steeg 0,7 procent tot 713,28 punten, terwijl de AMX vlak sloot en voor de AScX een plus resteerde van 0,9 procent.

Het Damrak koerste in het groen, na overwegend positieve handelssessies in Azië en op Wall Street, waarbij het optimisme over de economie de zorgen over de inflatie overvleugelde.

"Het toegenomen vertrouwen in verdergaand economisch herstel leidt tot een hervatting van de 'reflatie-trade': de beurstrend waarbij beleggers inspelen op sterkere groei en hogere rentes", zei investmentmanager Simon Wiersma van ING. "Veel aandelen die vorig jaar achterbleven, halen daarbij wat van hun achterstand in. Vooral cyclische aandelen en relatief aantrekkelijk gewaardeerde waardeaandelen profiteren van deze beurstrend, waarbij groeiaandelen, zoals uit de IT-sector, even minder gevraagd zijn", voegde hij toe.

Toch was dit niet helemaal het beeld van vrijdag. Zo eindigen Prosus en Philips bovenaan.

Uit data van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek vrijdag dat de stemming onder Nederlandse ondernemers in de industrie in mei verder is verbeterd. Op macro-economisch vlak werd bekend dat het consumentenvertrouwen in de eurozone in mei licht is verbeterd. De index steeg van -8,1 naar -5,1.

Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de Verenigde Staten het nieuws dat de persoonlijke inkomens in april zijn gedaald met 13,1 procent, terwijl de persoonlijke bestedingen met 0,5 procent stegen. De PCE kernprijsindex, een belangrijke graadmeter voor de Federal Reserve, steeg op maandbasis met 0,7 procent. Op jaarbasis was er een plus van 3,1 procent.

De stijging van de kerninflatie van de Verenigde Staten in april is een gevolg van de enorme, maar ook tijdelijk stijging van de inkomens met 20,9 procent in maart en de heropening van de Amerikaanse economie waar de aanbodzijde nog niet geheel op aansluit, zei marktanalist Philip Marey van Rabobank. De Fed predikt dat de stijgende inflatie een tijdelijk fenomeen is, en vooralsnog meent Marey dat de centrale bank daarin gelijk heeft.

Tevens werd bekend dat de economische activiteit in de regio Chicago in mei naar het hoogste niveau in 50 jaar is gestegen, terwijl het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie in mei daalde.

De euro/dollar noteerde op 1,2192. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,2193 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,2192 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 0,3 procent hoger.

Stijgers en dalers



In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 19 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Prosus met een winst van 2,1 procent, gevolgd door Besi en Philips met winsten van respectievelijk 2,0 procent en 1,8 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een koopadvies van ABN AMRO Oddo voor Besi.

Ahold Delhaize was met een verlies van 0,7 procent de sterkste daler onder de hoofdfondsen. Just Eat Takeaway daalde 0,6 procent, terwijl Royal Dutch Shell 0,4 procent verloor.

In de AMX ging Air France-KLM aan kop. Het aandeel steeg 2,6 procent. Eurocommercial Properties won 2,1 procent, PostNL daalde 2,6 procent en Fugro verloor 1,2 procent.

Corbion daalde met 4,2 procent, nadat Barclays het aandeel van de kooplijst haalde. De analisten wezen op de stijgende grondstofprijzen en transportkosten die op de winst van Corbion drukken.

Onder de kleinere aandelen ging Vivoryon voorop met een winst van 5,3 procent. Sif steeg 3,0 procent en Kendrion won 3,8 procent. CM.com verloor 1,2 procent.

Het lokaal genoteerde Ease2pay verloor 9,6 procent, nadat het aandeel de voorbije dagen ook flink opliep.

Neways steeg 5,5 procent. VDL lanceerde vandaag een bod van 13,00 euro per aandeel op Neways. Een week eerder ketsten gesprekken tussen VDL en de top van Neways nog af. Van de aandeelhouders buiten VDL heeft de meerderheid zich echter reeds bereid verklaard om hun aandelen aan te bieden voor de biedprijs, aldus VDL. Samen met VDL hebben zij circa 70 procent van de aandelen Neways in handen. Door het bod van 13,00 euro openbaar te maken, hoopt VDL opnieuw het gesprek aan te gaan.

Tussenstanden Wall Street



Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,3 procent hoger op 4.213,10 punten. De Dow Jones index steeg 0,3 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,4 procent in het groen.