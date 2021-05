Begrotingstekort loopt op Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het tekort op de Nederlandse begroting komt dit jaar waarschijnlijk uit op 62,4 miljard euro. Dit bleek vrijdagmiddag uit de Voorjaarsnota 2021 die minister Hoekstra van Financiën naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het tekort komt neer op 7,5 procent van het bruto binnenlands product. Naar verwachting loopt het tekort de komende jaren terug naar 0,8 procent van het bbp in 2025. De staatsschuld daalt in die periode ook licht en komt naar verwachting uit op 58 procent van het bbp in 2025. "De ontwikkeling van corona blijft echter onzeker, wat ook leidt tot onzekerheid over het herstel van de economie en het verloop van de overheidsfinanciën", aldus de Rijksoverheid. Eerder deze week maakte het demissionaire kabinet al bekend dat het steun- en herstelpakket voor de coronacrisis ook in het derde kwartaal wordt voortgezet. Het verwachte budgettaire beslag van die uitbreiding, circa 6 miljard euro, is in de Voorjaarsnota meegenomen. De kosten van de maatschappelijke opgaven en budgettaire tegenvallers op lopende zaken zorgen gezamenlijk voor een overschrijding van het uitgavenplafond met 4,3 miljard euro in 2021. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

