Beursblik: oplopende Amerikaanse inflatie tijdelijk fenomeen

(ABM FN-Dow Jones) De stijging van de kerninflatie van de Verenigde Staten in april is een gevolg van de enorme, maar ook tijdelijk stijging van de inkomens met 20,9 procent in maart en de heropening van de Amerikaanse economie waar de aanbodzijde nog niet geheel op aansluit. Dit is de belangrijkste conclusie van Rabobank na publicatie van de Amerikaanse bestedingen en inkomens over april, waarbij ook de inflatie zonder de effecten van energie- en voedselprijzen wordt gepubliceerd, een cijfer dat de door de Federal Reserve doorgaans als belangrijkste leidraad bij zijn monetaire beleid wordt gehanteerd.

De kerninflatie bedroeg in april 3,1 procent. Dat was in maart 1,9 procent. De inkomens, in maart nog bijna 21 procent gestegen, daalden in april weer met 13,1 procent.

"Met dit getal [van 3,1 procent] lijkt er voor het monetair orgaan een flink uitdaging te liggen om zijn beleid geloofwaardig te kunnen blijven uitleggen", aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank tegen ABM Financial News. "Iedereen weet dat we deze percentages niet zouden zien als corona er niet was geweest. De Fed houdt tot nu toe vol dat het inflatie-effect tijdelijk is, en daar lijkt de bank geen ongelijk in te hebben, maar het wordt steeds meer de kunst de markt dat ook te laten vinden, zodat ze vast kunnen houden aan het beleid niet voor 2024 de rente te verhogen", aldus Marey.

De dollar maakte kort na publicatie van de cijfers een sprong omhoog, waarmee de euro vrijdag 0,4 procent daalde naar 1,2140 dollar.