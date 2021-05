Wall Street koerst af op hogere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen vrijdag af op een hogere opening. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden ruim een half uur voor de openingsbel tot 0,3 procent in het groen.

Hoewel de Amerikaanse aandelenmarkten donderdag dicht bij huis bleven, versterkten Amerikaanse macrocijfers het marktsentiment en de hoop op een verdere heropening van de economie. Dit uitte zich in een breed gedragen rally. Volgens FactSet stond circa 65 procent van de S&P 500-aandelen donderdag in het groen.

Beleggers wachten echter nog steeds af hoe de inflatie en het beleid van de Federal Reserve zich ontwikkelen. "Inflatie die niet tijdelijk is, is veruit het grootste langetermijnrisico voor de markt, omdat de Fed hierdoor agressiever wordt [met verkrappen]", zei analist Tom Essaye van Sevens Report Research.

Paul Flood van Newton Investment Management ziet het echter niet zo'n vaart lopen. "We denken niet dat de Fed de rente agressief gaat verhogen, omdat ze de economie willen helpen herstellen."

Op macro-economisch vlak werd voorbeurs bekend dat de persoonlijke inkomens in april zijn gedaald met 13,1 procent, terwijl de persoonlijke bestedingen met 0,5 procent stegen. De PCE kernprijsindex steeg op maandbasis met 0,7 procent. Op jaarbasis was er een plus van 3,1 procent.

Later op de dag volgen de inkoopmanagersindex van Chicago en het consumentenvertrouwen na het klinken van de beursbel. Het is vandaag de laatste handelsdag van mei. Maandag blijven de Amerikaanse beurzen gesloten in verband met Memorial Day.

De euro/dollar noteerde op 1,2142. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,2193 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,2192 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 0,6 procent hoger.

Bedrijfsnieuws



HP Inc heeft in het afgelopen kwartaal meer PC's en printers verkocht, omdat veel mensen nog altijd thuiswerken vanwege de coronacrisis. Desondanks noteerde het aandeel voorbeurs 5,8 procent lager.

Dick's Sporting Goods boekte het afgelopen kwartaal beter dan verwachte resultaten, met name vanwege een groeiende interesse tijdens de coronacrisis in golf, steeg ook de vraag naar golfatributen. Het aandeel steeg voorbeurs 0,6 procent.

Ook Dell boekte het afgelopen kwartaal sterke winsten, vanwege de sterke vraag naar pc's. Het aandeel noteerde voorbeurs 0,3 procent hoger.

Salesforce.com heeft in het afgelopen kwartaal de verwachtingen van analisten overtroffen en verhoogde de outlook voor heel het jaar. Het aandeel opent naar verwachting 5 procent hoger.

Zoekmachine Google is volgens The Wall Street Journal dichtbij een schikking in een nog niet eerder bekendgemaakte mededingingszaak in Frankrijk. Google zou zijn positie op de markt voor online advertenties hebben misbruikt. Moederbedrijf Alphabet steeg voorbeurs 0,6 procent.

AMC Entertainment en Gamestop lijken hun opwaartse trend voort te zetten. AMC noteerde voorbeurs 12,0 procent hoger, terwijl GameStop 0,5 procent won.

Costco verloor voorbeurs 0,7 procent. De Amerikaanse groothandel zei dat de vraag het afgelopen kwartaal is gestegen, maar de kosten ook.

Een rechter in Massachusetts heeft donderdag groen licht gegeven voor een zaak tegen Robinhood, een handelsplatform voor particuliere beleggers. De broker, die geen transactiekosten rekent, zou onervaren beleggers te weinig beschermen.

Slotstanden



De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 0,1 procent hoger op 4.200,88 punten. De Dow Jones index eindigde 0,4 procent in het groen op 34.464,64 punten en technologiebeurs Nasdaq sloot vlak op 113.736,28 punten.