Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag hoger in afwachting de Amerikaanse inflatiedata die voor de Federal Reserve de belangrijkste indicator zijn voor het monetaire beleid van de centrale bank.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een winst van 0,4 procent op 447,50 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,5 procent naar 15.482,50 punten. De Franse CAC 40 noteerde eveneens een winst van 0,5 procent met een stand van 6.469,81 punten. De Britse FTSE won vrijdag 0,1 procent op 7.028,47 punten.

Mocht de Amerikaanse inflatie aan de bovenkant verrassen, dan kan dit druk op de Fed uitoefenen om het monetaire beleid tegen het licht houden, waardoor de lange rente zijn weg omhoog weer vindt en aandelenmarkten minder in trek zijn.

Voor de zogeheten PCE-index bij de Amerikaanse inkomens en bestedingen wordt uitgegaan van 0,6 procent op maandbasis tegen 0,4 procent een maand eerder en van 2,9 procent op jaarbasis tegen 1,8 procent in maart, als de effecten van energie- en voedselprijzen buiten beschouwing worden gelaten.

Beleggers konden al reageren op cijfers uit Frankrijk. Op maandbasis waren de Franse productenprijzen stabiel, maar op jaarbasis stegen ze wel met 6,4 procent. De consumentenprijzen stegen in mei op maandbasis met 0,3 procent tegen 0,1 procent in april. Op jaarbasis bedroeg de stijging 1,4 procent na een plus van 1,2 procent in april. De Franse economie liet in het eerste kwartaal op kwartaalbasis een krimp zien van 0,1 procent, waar in het vierde kwartaal de krimp nog 1,5 procent op kwartaalbasis bedroeg.

Vanmiddag kijken beleggers naar de VS. Naast de inkomens en uitgaven komen in de Verenigde Staten ook de inkoopmanagersindex van Chicago over mei en het definitieve consumentenvertrouwen gemeten door de universiteit van Michigan naar buiten.

Verder overlegt de Amerikaanse president Joe Biden vandaag de begroting voor 2022. Ook komt de G7 bijeen.

Olie noteerde vrijdag hoger. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 0,4 procent in het groen op 67,13 dollar, terwijl voor een augustus-future Brent 69,41 dollar werd betaald, een stijging van 0,3 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,2189. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,2172 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,2200 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Wordline heeft een akkoord bereikt over de overname van een belang van 92,5 procent in de Griekse netwerkserviceprovider Cardlink. Worldline noteerde 1,4 procent hoger.

In Frankfurt noteerden slechts vier aandelen uit de DAX30 een koersverlies, waarbij de verliezen beperkt bleven tot minder dan een procent. Slechts drie aandelen wisten meer dan een procent te stijgen.



In Parijs noteerden zeven van de veertig hoofdaandelen onder het slot van donderdag, waarbij alleen het aandeel Legrand met zijn koersverlies boven het procent uitkwam. Airbus was de belangrijkste stijger met een winst van 2,4 procent. Donderdag deed Airbus het ook al goed na het afgeven van productiedoelstellingen.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,4 procent in het groen.

De S&P 500 index steeg donderdag 0,1 procent bij een slot van 4.200,88 punten en de Nasdaq eindigde een fractie in het rood op 13.736,28 punten. De Dow Jones index won 0,4 procent tot 34.464,64 punten.