Valuta: euro standvastig ten opzichte van dollar

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag nog altijd rond de 1,2200 dollar, in afwachting van Amerikaanse inflatiecijfers die vanmiddag samen met de persoonlijke inkomens en bestedingen over april naar buiten komen.

"Maar wij verwachten niet een cijfer op basis waarvan de Federal Reserve overweegt om zijn koers te wijzigen", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO vrijdag tegen ABM Financial News. "Wij schatten nog altijd in dat de inflatie-effecten tijdelijk zijn. Daarbij moet je dan vooral kijken naar de reële rente. Als die oploopt dan is het zaak alert te worden", aldus Boele vrijdag.

De analist stond vrijdag ook stil bij twee andere munten, de Chinese yuan en de Turkse lira.

Deze laatste blijft zwak en heeft niet geprofiteerd van de zwakke dollar. Beleggers blijven bezorgd over de onafhankelijkheid van de centrale bank en inflatie die is gestegen, terwijl de centrale bank de beleidsrente ongewijzigd heeft gelaten op 19 procent. "De situatie is verre van rooskleurig", aldus Boele. "Ten eerste remt de hogere beleidsrente de kredietgroei en de economie af. Ten tweede hebben beleggers weinig vertrouwen dat de centrale bank hogere inflatie gaat aanpakken. Ten derde hebben beleggers ook weinig vertrouwen in de Turkse politiek. De lira is zwaar ondergewaardeerd en zou een sterk herstel kunnen laten zien als beleggers bereid zijn het risico te nemen. Daarnaast is de rente gecorrigeerd voor inflatie nog steeds positief, maar deze daalt mogelijk. We denken dat beleggers het voorlopig aankijken. We verwachten geen sterk herstel meer in de lira en we hebben daarom onze ramingen aangepast." ABN AMRO verwacht nu voor eind 2021 dat een dollar op 8,25 lira noteert tegen eerder 7 lira en voor eind 2022 op 8 lira tegen een eerdere raming van 6,5 lira.

Begin 2021 is de dollar gedaald van 6,53 tot net onder het niveau van 6,4 yuan, het laagste niveau sinds juni 2018. "Wij denken dat de yuan het relatief goed blijft doen. Het monetair beleid van de Fed blijft waarschijnlijk voorlopig ruimer dan dat van de Chinese centrale bank. Daarvan kan de yuan profiteren. Daarnaast gaat de yuan geleidelijk aan een steeds belangrijkere rol spelen op de mondiale financiële markten. Dit vertaalt zich in een toenemend aandeel van de yuan in de valutareserves van centrale banken. De valutareserves zijn dit jaar toegenomen. Maar dit was in een langzamer tempo dan voor 2014. China heeft mogelijk minder neiging om in de Amerikaanse dollar te beleggen", aldus Boele.

Frankrijk publiceerde over april op maandbasis stabiele productenprijzen, die op jaarbasis overigens wel met 6,4 procent opliepen. In maart was er al sprake van een plus op jaarbasis van 4,1 procent. De consumentenprijzen van het land stegen in mei op maandbasis met 0,3 procent tegen 0,1 procent in april. Op jaarbasis bedroeg de stijging 1,4 procent na een plus van 1,2 procent in april. De Franse economie liet in het eerste kwartaal op kwartaalbasis een krimp zien van 0,1 procent, waar in het vierde kwartaal de krimp nog 1,5 procent op kwartaalbasis bedroeg.

Voor de zogeheten PCE-index bij de Amerikaanse inkomens en bestedingen over april wordt vanmiddag uitgegaan van 0,6 procent op maandbasis tegen 0,4 procent een maand eerder en van 2,9 procent op jaarbasis tegen 1,8 procent in maart, als de effecten van energie- en voedselprijzen buiten beschouwing worden gelaten.

Vanmiddag komen in de Verenigde Staten ook de inkoopmanagersindex van Chicago over mei en het definitieve consumentenvertrouwen gemeten door de universiteit van Michigan naar buiten.

De Amerikaanse president Joe Biden overlegt vandaag de begroting over 2022. Verder komt de G7 bijeen.

De euro noteerde vrijdag onveranderd op 1,2195 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8593 Britse pond. Het Britse pond daalde vrijdag 0,1 procent en noteerde op 1,4198 dollar. De dollar noteerde 0,3 procent lager op 6,3651 Chinese yuan. De dollar noteerde vlak op 109,8295 yen. De dollar kostte 8,5628 Turkse lira.