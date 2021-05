Beursupdate: AEX licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend licht hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,4 procent op 711,48 punten.

Ook andere beurzen in Europa vonden de weg omhoog, in navolging van veel Aziatische beurzen vanochtend en Wall Street donderdagavond. Optimisme over een heropening van de economie overstemde de zorgen over oplopende inflatie.

Beleggers wachten op nieuwe inflatiedata, cijfers waar de Federal Reserve nauwlettend naar kijkt. Beleggers zijn bezorgd dat een aanhoudende prijsdruk ertoe kan leiden dat de Fed het accomoderende beleid eerder dan verwacht zal moeten verkrappen, ondanks geruststellende woorden van de centrale bank dat daar nog geen plannen voor zijn.

Volgens Richard Hunter van Interactive Investor maken beleggers zich op voor elk mogelijk scenario, hetgeen er onder meer toe leidde dat zij in de afgelopen periode voorkeur gaven aan waardeaandelen die profiteren van een economisch herstel boven groeiaandelen.

"De hernieuwde interesse voor cyclische aandelen heeft vooral de FTSE 100 in de kaart gespeeld", aldus Hunter, die de Britse index dit jaar met negen procent zag stijgen. In de FTSE 100 zijn veel banken, oliereuzen en mijnbouwers te vinden. De AEX heeft met namen als ASML, Besi en ASMI juist een grote blootstelling aan groeiaandelen.

"Het toegenomen vertrouwen in verdergaand economisch herstel leidt tot een hervatting van de reflatie-trade", zo ziet investment manager Simon Wiersma van ING. "Veel aandelen die vorig jaar achterbleven, halen daarbij wat van hun achterstand in", aldus Wiersma, die verwacht dat deze trend zich doorzet in de komende maanden.

Volgens Hunter kijken beleggers vandaag nog uit naar de investeringsplannen van de Amerikaanse president Joe Biden voor de komende jaren. Naar verwachting kan het investeringspakket 6 biljoen dollar bedragen, bedoeld voor investeringen in infrastructuur, educatie, gezondheidszorg en sociale dienstverlening. "Het nadeel van dit pakket is uiteraard dat de begrotingstekorten toenemen, ondanks het feit dat de economie in 2021 en 2022 zeer sterk zal aantrekken", aldus analisten van SEB.

Op Wall Street is vrijdag de laatste handelsdag van mei. Op maandag zijn de Amerikaanse beurzen gesloten in verband met Memorial Day, hetgeen het startschot is van de vakantieperiode in de VS. Ook de Britse beurzen zijn maandag dicht.

Het muntpaar euro/dollar stabiliseert de afgelopen twee weken rond een niveau van 1,2175. De olieprijzen stegen vanochtend licht.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor het consumentenvertrouwen in mei in de VS. Ook staat de inkoopmanagersindex voor de regio Chicago in mei op de rol.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen won Besi 1,5 procent en Aegon 2,0 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een koopadvies van ABN AMRO Oddo voor Besi. Randstad leverde 1,2 procent in en Ahold verloor 0,6 procent.

In de AMX won AMG opnieuw 0,9 procent. Galapagos steeg 2,8 procent. Corbion daalde met 4,7 procent, nadat Barclays het aandeel van de kooplijst haalde. De analisten wezen op de stijgende grondstofprijzen en transportkosten die op de winst van Corbion drukken.

Onder de kleinere aandelen won Accell 2,1 procent, maar daalde CM.com 1,8 procent.

Het lokaal genoteerde Ease2pay won nog eens 3,4 procent. Neways steeg 5,1 procent naar 13,30 euro. VDL lanceerde vandaag een bod van 13,00 euro per aandeel op Neways. Een week eerder ketsten gesprekken tussen VDL en de top van Neways nog af. Van de aandeelhouders buiten VDL heeft de meerderheid zich echter reeds bereid verklaard om hun aandelen aan te bieden voor de biedprijs, aldus VDL. Samen met VDL hebben zij circa 70 procent van de aandelen Neways in handen. Door het bod van 13,00 euro openbaar te maken, hoopt VDL opnieuw het gesprek aan te gaan.