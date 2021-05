VDL lanceert bod op Neways Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) VDL Groep heeft een openbaar bod op Neways aangekondigd van 13,00 euro per aandeel. Dit maakte VDL vrijdagochtend bekend. "VDL is vastbesloten om voorwaarts te gaan met het verder ontwikkelen van zijn competenties op het gebied van mechanica, elektronica en software; een combinatie met Neways is hierbij voor alle betrokkenen de beste optie", aldus het familiebedrijf. Van de aandeelhouders buiten VDL heeft de meerderheid zich reeds bereid verklaard om hun aandelen aan te bieden voor de biedprijs, aldus het bedrijf. Samen met VDL hebben zij circa 70 procent van de aandelen Neways in handen. Een week geleden werden eerdere gesprekken over een overname juist beëindigd. VDL deed in april dit jaar een bod van 12,50 euro per aandeel, maar Neways oordeelde dat het voorstel niet voldoende de waardecreatie van het bedrijf reflecteert. VDL zei vorige week al het bod te hebben verhoogd van 13,00 euro alvorens de gesprekken tussen beide partijen werden beëindigd. Door het bod van 13,00 euro openbaar te maken, hoopt VDL opnieuw het gesprek aan te gaan. Het nieuwe bod vertegenwoordigt een premie van 19,3 procent ten opzichte van de slotkoers op 29 april, toen er een eerste overnamevoorstel werd gedaan. Gestanddoening van het VDL-bod zal niet onderhevig zijn aan een minimum aanmeldingspercentage. Dit betekent dat VDL het bod gestand doet bij ieder aanmeldingspercentage. "Echter, onze doelstelling blijft onverkort om alle uitgegeven en uitstaande aandelen van Neways te verwerven." ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

