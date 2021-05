Beursupdate: AEX licht hoger geopend Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdagochtend, zoals verwacht, licht hoger geopend. Kort na opening van de beurs koerste de AEX 0,2 procent hoger op 710,02 punten. Onder de hoofdaandelen won Besi 1,5 procent en Adyen 1,4 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een koopadvies van ABN AMO Oddo voor Besi. Randstad leverde 0,7 procent in en Prosus verloor 0,6 procent. In de AMX won AMG opnieuw 1,5 procent. Air France-KLM steeg 1,3 procent. Corbion daalde met 2,8 procent. Onder de kleinere aandelen won Avantium 1,2 procent, maar daalde Van Lanschot 0,4 procent. Het lokaal genoteerde Ease2pay won nog eens 5 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

