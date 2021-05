New Amsterdam Invest met SPAC naar Amsterdamse beurs Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) New Amsterdam Invest wil met een Special Purpose Acquisition Company, ofwel SPAC, in de komende maanden de stap naar de Amsterdamse beurs maken. Dit maakte de onderneming onder leiding van Aren van Dam vrijdagochtend bekend. De SPAC wil met de uitgifte van 1,25 tot 2,5 miljoen aandelen en warrants 25 tot zelfs 50 miljoen euro ophalen om een bedrijf over te nemen dat actief is in de Nederlandse, Duitse, Britse of de Amerikaanse commerciële vastgoedmarkt. Uiteindelijk wil het investeringsvehikel de vastgoedportefeuille laten groeien naar een omvang van 40 tot 100 miljoen euro. De prijs per unit zal 20,00 euro bedragen en bestaat uit twee gewone aandelen en één warrant. Een warrant kan uiteindelijk worden omgezet in twee gewone aandelen. De promoters Aren van Dam, Cor Verkade, Moshe van Dam en Elisha Evers van New Amsterdam nemen zelf voor 20 procent deel aan de emissie. New Amsterdam Invest wil in meerdere ondernemingen investeren en heeft besloten dat een overname niet meer dan 20 procent van de totale portefeuille mag beslaan. Binnen 24 maanden na de beursgang moet de investeerder een overnamekandidaat hebben gevonden. Eventueel kan deze periode verlengd worden met zes maanden. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

