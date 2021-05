AEX wacht vermoedelijk licht hogere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting licht hoger van start.

Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,2 procent. Op Wall Street sloot hoofdgraadmeter S&P 500 donderdagavond nipt hoger, terwijl de Aziatische aandelenmarkten vanochtend groen kleuren.

Donderdag sloot de AEX index met een verlies van 0,4 procent op 708,36 punten. Per saldo is de index de afgelopen handelsdagen amper van zijn plaats gekomen.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade is het tot nog toe een vrij matte handelsweek, met weinig nieuws, lage volumes en een beperkte volatiliteit. "Beleggers hebben geen trek in risicovollere activa en de grootste zorg blijft de oplopende inflatie [in de VS]".

Er is veel aandacht voor economische data, aldus Aslam, en beleggers proberen duidelijkheid te krijgen over wat de Federal Reserve gaat doen. Volgens de marktvorser staat de Fed op het punt om te gaan praten over het afbouwen van een deel van zijn monetaire steun.

Na een piek in maart lijkt de Amerikaanse tienjaarsrente evenwel gestabiliseerd en is er volgens analist Raffi Boyadjian van XM "geen paniek meer in de obligatiemarkten over het verkrappingsdebat dat de Fed spoedig zal gaan voeren." De tienjaarsrente noteerde donderdagavond op 1,60 procent.

Volgens Chris Zaccarelli, analist bij Independent Advisor Alliance, weerspiegelen de huidige obligatierentes het geloof dat structurele factoren de inflatie in bedwang zullen houden, en dat de economische groei door beleidsmatig handelen van de Fed binnen de perken blijft.

Ook Wall Street bleef donderdagavond dicht bij huis met een winst voor de S&P 500 van 0,1 procent.

Het sentiment werd donderdag aanvankelijk gesteund door de wekelijkse steunaanvragen in de Verenigde Staten. Die daalden afgelopen week sterker dan verwacht. Er werden 406.000 nieuwe aanvragen gedaan, waar een aantal van 425.000 was voorspeld.

Aziatische beleggers drukken vanochtend wel overtuigend de koopknop in, waarbij de Nikkei index in Tokio zelfs meer dan 2 procent weet te klimmen. Sydney en Seoel winnen ongeveer 1 procent, terwijl de winsten voor de Chinese beurzen meer bescheiden zijn.

De olieprijs bewoog donderdag aanvankelijk tussen winst en verlies. Op een settlement van 66,85 dollar, werd een vat West Texas Intermediate uiteindelijk toch 1,0 procent duurder. Dit is de hoogste stand sinds eind oktober 2018. In de Aziatische handel vanochtend stijgt de future met een half procent verder.

Het muntpaar euro/dollar stabiliseert de afgelopen twee weken rond een niveau van 1,2175.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor het consumentenvertrouwen in mei in de eurozone en de VS. Ook staat de inkoopmanagersindex voor de regio Chicago in mei op de rol.

Bedrijfsnieuws

Galapagos presenteert tijdens het virtuele congres van de European League Against Rheumatism (EULAR) nieuwe gegevens over het veiligheidsprofiel van ontstekingsremmer filgotinib als behandeling tegen reuma.

Het consortium onder leiding van NPM Capital heeft het overnamebod op ICT Group officieel gelanceerd. De aanmeldingsperiode start op 31 mei en eindigt op 23 juli van dit jaar.

De raad van commissarissen van Ease2pay ging akkoord met de plannen om het parkeerdataplatform van Monotch over te nemen.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg donderdag 0,1 procent bij een slot van 4.200,88 punten en de Nasdaq eindigde een fractie in het rood op 13.736,28 punten. De Dow Jones index won 0,4 procent tot 34.464,64 punten.