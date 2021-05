Wordline neemt Griekse Cardlink over Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Wordline heeft een akkoord bereikt over de overname van een belang van 92,5 procent in de Griekse netwerkserviceprovider Cardlink. Dit meldde het betaalbedrijf vrijdag. Het resterende belang van 7,5 procent blijft in handen van de CEO van Cardlink. De Griekse onderneming wordt gewaardeerd op 155 miljoen euro. Wordline verwacht dat de overname circa 40 miljoen euro zal bijdragen aan de omzet na afronding van de deal, met een verwachte dubbelcijferige autonome groei in de komende vier jaar. De afronding van de deal zal vermoedelijk plaatsvinden in de tweede helft van dit jaar en is nog afhankelijk van goedkeuring door onder meer toezichthouders. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

