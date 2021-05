Galapagos presenteert nieuwe gegevens filgotinib tijdens reumacongres Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Galapagos

(ABM FN-Dow Jones) Galapagos presenteert tijdens het virtuele congres van de European League Against Rheumatism (EULAR) nieuwe gegevens over het veiligheidsprofiel van ontstekingsremmer filgotinib als behandeling tegen reuma. Dit meldde het Belgisch-Nederlandse bedrijf donderdagavond. Galapagos presenteert naast wetenschappelijk onderzoek ook nieuwe gegevensanalyses, "gebaseerd op bevindingen uit zeven onderzoeken uit het ontwikkelingsprogramma voor filgotinib", aldus het bedrijf. Verder deelt Galapagos eerste resultaten van een Europese enquête met gegevens uit de dagelijkse praktijk, "waarin wordt onderzocht wat patiënten en artsen vinden om bij de behandeling van RA specifieke behandeldoelen af te spreken als strategie voor het beheersen van de ziekte", aldus het bedrijf. Het congres vindt plaats van 2 tot en met 5 juni 2021. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

