Wall Street blijft dicht bij huis

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn donderdag dicht bij huis gebleven. De S&P 500 index steeg 0,1 procent bij een slot van 4.200,88 puntenn en de Nasdaq eindigde een fractie in het rood op 13.736,28 punten. De Dow Jones index won 0,4 procent tot 34.464,64 punten.

Het sentiment werd donderdag aanvankelijk gesteund door de wekelijkse steunaanvragen in de Verenigde Staten. Die daalden afgelopen week sterker dan verwacht. Er werden 406.000 nieuwe aanvragen gedaan, waar een aantal van 425.000 was voorspeld.

Volgens marktkenners blijven beleggers evenwel afwachtend en volgen ze met argusogen de uitlatingen van beleidsmakers van de Federal Reserve om te bepalen wanneer de geldkraan, die de economie moet stimuleren, een stukje wordt dichtgedraaid.

Na een piek in maart lijkt de Amerikaanse tienjaarsrente gestabiliseerd en is er volgens analist Raffi Boyadjian van XM "geen paniek meer in de obligatiemarkten over het taper-debat dat de Fed spoedig zal gaan voeren." De tienjaarsrente noteerde donderdagavond op 1,60 procent.

Volgens Chris Zaccarelli, chief investment officer bij Independent Advisor Alliance weerspiegelen de huidige obligatierentes het geloof dat structurele factoren de inflatie in bedwang zullen houden, of dat de economische groei door beleidsmatig handelen van de Fed binnen de perken blijft.

Donderdag werd verder bekend dat de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal met 6,4 procent is gegroeid, gelijk aan een eerdere raming.

De aanstaande woningverkopen in de VS daalden in april onverwacht met 4,4 procent, maar had dit deels te maken met de lage voorraad woningen. Op jaarbasis stegen de verkopen met bijna 52 procent. De orders voor duurzame goederen daalden in april onverwacht met 1,3 procent.



De euro/dollar noteerde donderdagavond op 1,2200.

De olieprijs bewoog donderdag aanvankelijk tussen winst en verlies. Op een settlement van 66,85 dollar, werd een vat West Texas Intermediate uiteindelijk toch 1,0 procent duurder. Dit is de hoogste stand sinds eind oktober 2018.

Beleggers zijn positief over de ontwikkeling van de vraag naar olie richting het zomerseizoen. Het opwaarts potentieel wordt tegelijkertijd beperkt vanwege de mogelijke terugkeer van Iran naar de oliemarkt, nu het atoomakkoord wellicht nieuw leven wordt ingeblazen.



Bedrijfsnieuws

Ford meldde woensdag dat het meer gaat investeren in elektrische voertuigen. Analisten en beleggers reageerden positief, waarop het aandeel donderdag 7,3 procent steeg.

Nvidia heeft het afgelopen kwartaal een hogere winst en omzet geboekt, vanwege recordopbrengsten van de gaming-, datacenter- en professionele visualisatieplatforms. De resultaten overtroffen de verwachting van analisten maar het aandeel daalde 1,4 procent. Volgens marktkenners omdat Nvidia mogelijk onder druk komt te staan wanneer de huidige cryptomania afneemt. Het bedrijf ontwikkelde een chip specifiek bedoeld voor crypto-mining.

Het bedrijf CtW Investment Group roept aandeelhouders van DoorDash op om tegen de herbenoeming van Xu te stemmen tijdens de aanstaande jaarvergadering op 22 juni. CtW wijst op de organisatiestructuur van DoorDash, waardoor de oprichters een veel groter stemrecht hebben dan andere aandeelhouders, maar een veel kleiner kapitaalbelang, waardoor ze economisch gezien veel minder risico lopen. Het aandeel DoorDash steeg donderdag bijna 8 procent op Wall Street.

HSBC gaat stoppen met bankieren voor individuele klanten en kleinere bedrijven in de Verenigde Staten. De Brits-Aziatische bank heeft al jaren moeite te concurreren met Amerikaanse grote banken. De meeste Amerikaanse bankfilialen worden verkocht. Het aandeel steeg in New York 1,4 procent.

Bayer gaat de formule voor Roundup voor Amerikaanse consumenten heroverwegen. Juridische pogingen om de gevolgen van toekomstige claims van gebruikers te beperken lopen averij op. Het onkruidbestrijdingsmiddel zou kankerverwekkend zijn. Het aandeel daalde in New York 4,4 procent.

Exxon Mobil heeft net als Shell woensdag een forse tegenslag te verwerken gekregen. Klimaatactivisten voeren de druk op de oliereuzen op om meer te doen tegen klimaatverandering. Het aandeel verloor 0,7 procent.

Snowflake steeg 3,8 procent. De kwartaalcijfers van het softwarebedrijf wezen woensdagavond op een verdubbeling van de omzet. Ook werd de omzetverwachting voor heel dit jaar iets verhoogd.